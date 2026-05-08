Cambados crea un visor web sobre pasos y caminos

La Concellería de Obras e Servizos de Cambados está creando un visor web para que, a través de un dispositivo móvil, se pueda acceder al inventario de caminos públicos. Ha contratado a una empresa por unos 3.000 euros la creación de esta herramienta que «será muy útil», según el concejal José Ramón Abal Varela, pues los vecinos podrán despejar dudas sobre la titularidad y otros detalles de viales y pasos que, asegura, son frecuentes sin tener que desplazarse al Concello y en el momento.