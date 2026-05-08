Administración cercana
Cambados crea un visor web sobre pasos y caminos
Los vecinos podrán consultar desde el móvil la titularidad de viales del inventario municipal
Cambados
La Concellería de Obras e Servizos de Cambados está creando un visor web para que, a través de un dispositivo móvil, se pueda acceder al inventario de caminos públicos. Ha contratado a una empresa por unos 3.000 euros la creación de esta herramienta que «será muy útil», según el concejal José Ramón Abal Varela, pues los vecinos podrán despejar dudas sobre la titularidad y otros detalles de viales y pasos que, asegura, son frecuentes sin tener que desplazarse al Concello y en el momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Comienza en Vilagarcía la construcción de un edificio de viviendas con piscina «infinity» y «chill out» orientados a la ría
- Un hombre de 52 años resulta herido en un aparatoso accidente con vuelco en Ribadumia
- Una vecina de Vilagarcía ruega al Concello que le devuelvan la luz natural a su vivienda
- Propietarios de A Toxa buscan restringir el acceso a la isla ante la «invasión» de turistas
- A Toxa: decenas de locales vacíos a precios de 800 a 3.000 euros el metro cuadrado