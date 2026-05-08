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Cambados crea un visor web sobre pasos y caminos

Los vecinos podrán consultar desde el móvil la titularidad de viales del inventario municipal

El concejal Abal Varela con la técnico de la empresa. | FDV

El concejal Abal Varela con la técnico de la empresa. | FDV

Lucía Romero

Cambados

La Concellería de Obras e Servizos de Cambados está creando un visor web para que, a través de un dispositivo móvil, se pueda acceder al inventario de caminos públicos. Ha contratado a una empresa por unos 3.000 euros la creación de esta herramienta que «será muy útil», según el concejal José Ramón Abal Varela, pues los vecinos podrán despejar dudas sobre la titularidad y otros detalles de viales y pasos que, asegura, son frecuentes sin tener que desplazarse al Concello y en el momento.

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