Atlantic Fest completa el cartel de su décimo aniversario

Atlantic Fest 2026 ya tiene cartel definitivo. El festival vilagarciano celebrará su décimo aniversario los días 17, 18 y 19 de julio con una programación que refuerza su identidad musical y que suma sus últimos nombres: Los Planetas, Shame, Joe Crepúsculo, Aiko El Grupo, Alonso y Grande Osso. Todos ellos se incorporan a una edición que ya contaba con Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Carolina Durante, Nacho Vegas, Carlos Ares, Depresión Sonora, Triángulo de Amor Bizarro y Nadadora.

La organización presenta esta décima entrega como una reivindicación de su forma de entender un festival: «hacer un festival no es juntar artistas. Es saber elegirlos». Bajo esa premisa, Atlantic Fest completa un cartel pensado «de principio a fin», en el que conviven bandas que marcaron una época, nombres esenciales del presente y proyectos llamados a crecer en los próximos años.

Entre las últimas incorporaciones destaca Los Planetas, banda imprescindible de la música en español y referente de una trayectoria que ha unido insumisión, melodía, distorsión y búsqueda artística durante más de tres décadas. También se suma Shame, uno de los grupos clave del post-punk británico actual, con un directo marcado por la intensidad, la tensión y la imprevisibilidad.

Cartel completo de este décimo aniversario. / Cedida

Joe Crepúsculo aportará su particular universo entre la electrónica, el pop, el humor y la pista de baile, mientras que Aiko El Grupo llevará a Vilagarcía sus guitarras afiladas y canciones generacionales. Alonso representará la vertiente más íntima y cuidada de la canción pop, y Grande Osso cerrará el círculo con sesiones concebidas como punto de encuentro entre el indie, el house, el pop y el funk.

El festival volverá a tener como hogar musical la Praia da Concha. El viernes 17 y el sábado 18 de julio, el recinto principal acogerá el escenario Galicia Calidade, con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia y en el marco de Concertos do Xacobeo. También estará presente el escenario Vibra Mahou, con sesiones de DJs. El domingo 19, la música continuará en la Praza do Castro con Vibra Mahou.

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Las entradas de día ya están a la venta por 50 euros, mientras que los últimos abonos a precio reducido pueden adquirirse por 80. Los menores de hasta 12 años tendrán entrada gratuita. También están disponibles el acceso al camping y al glamping domo camp del festival en el Camping Río Ulla.