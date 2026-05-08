Propietarios de A Toxa dan luz verde a negociar con el Concello medidas para reducir la presión turística

La Comunidad de Propietarios Isla de La Toja autorizó ayer a su presidente a plantear ante el Concello de O Grove la puesta en marcha de un plan que alivie la presión turística en la isla.

Fue durante una asamblea en la que se expusieron diferentes pareceres sobre el documento avanzado estos días por FARO y que parte de una propuesta del grupo hotelero Hotusa.

De hecho, según ha trascendido, no todas las medidas incluidas fueron vistas con buenos ojos, pero en todo caso, se negociará con la administración local la implantación de posibles limitaciones de acceso y aforo, especialmente para periodos de gran afluencia, entre mediados de julio y finales de agosto.

La instalación de cámaras de videovigilancia fue una cuestión que no acaba de convencer al grueso de propietarios, pero sí el establecimiento de restricciones mediante la colocación de medidas físicas, como puede ser la instalación de barreras, y de limitar la estancia en el aparcamiento publico situado frente a La Aldea Comercial, que es donde aparcan autobuses y autocaravanas.

Aunque el borrador presentado por la compañía se utiliza como base, fuentes conocedoras del caso indican que hay disposición de negociar, pero siempre con el ánimo de aliviar la presión turística sobre el famoso emplazamiento y establecer límites al tráfico rodado.

Se trata de un tema sensible para O Grove en general y que conlleva diversas consecuencias. De hecho, los comerciantes de la Aldea se mostraron inicialmente en contra de medidas que reduzcan el flujo de visitantes por temor a los efectos que pueda tener en sus ventas y en su modo de vida. Una preocupación que trasladaron al resto de asambleístas.

Al final, se acordó seguir adelante, facultando al presidente, Juan J. Buhigas, a pedir una reunión urgente con el Ayuntamiento para abordar esta iniciativa que les interesa especialmente para la temporada turística alta.

Cabe recordar que el gobierno local se pronunció hace unos días mostrando rechazo total a restringir el acceso a la isla.

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El documento llevado a la reunión recoge de manera extensa otras cuestiones como organizar carriles de circulación para dar mayor fluidez al tráfico, reforzar la seguridad y garantizar un uso más eficiente de las vías en función de las diferentes necesidades. También se instalarían paneles informativos en el puente para enterar a los visitantes de las condiciones de la circulación, como si hay limitaciones o no y el número de aparcamientos disponibles a tiempo real.