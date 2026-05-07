Vilagarcía y O Grove, los municipios de O Salnés más expuestos a las olas de calor según un informe de la Xunta

Vilagarcía de Arousa y O Grove serán, a medio plazo, los dos ayuntamientos de O Salnés más expuestos a las olas de calor, según un reciente informe de la Xunta de Galicia.

La administración autonómica ha encargado un estudio sobre la exposición de cada municipio gallego a los diferentes eventos climáticos extremos, como los provocados por lluvias torrenciales, las olas de calor, las inundaciones marítimas o fluviales o la fuerza del viento.

En el caso de las olas de calor, los autores del estudio recurrieron al «Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos de exceso de temperaturas sobre la salud», elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Según el estudio, la exposición actual de los 12 municipios de O Salnés y Ullán a episodios de calor extremo es «baja», pero a medio plazo está previsto que la situación empeore. Así, en 10 concellos, el riesgo se situará a medio plazo en un nivel «medio». Pero en el caso de Vilagarcía y O Grove, sin embargo, los datos del Ministerio apuntan a que el riesgo será «elevado».

Esto se debe a que las proyecciones climáticas apuntan a que en Vilagarcía y O Grove se vivirán, en un futuro próximo, olas de calor de mayor duración. De este modo, el riesgo de la capital arousana y de la localidad meca se equipara al de, por ejemplo, poblaciones de la provincia de Ourense, tradicionalmente mucho más calurosas que las atlánticas, con temperaturas suavizadas por la proximidad del mar.

Probabilidad de inundaciones

Otro aspecto en el que se detiene el trabajo es en la probabilidad de inundaciones, marítimas o fluviales. En este caso, son siete los concellos de O Salnés y Ullán con una probabilidad moderada de que estos episodios se produzcan en el futuro.

Estas localidades son Cambados, Catoira, Pontecesures, Ribadumia, Sanxenxo, Valga y Vilagarcía de Arousa. Se da la circunstancia de que varios de estos municipios ya sufrieron episodios graves de anegamientos en el pasado, como sucedió en Cambados o Vilagarcía a finales de noviembre de 2006.

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En este caso, los autores del estudio recurrieron el Inungal (Plan especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia), que identificó las zonas de riesgo en cada ayuntamiento y las clasificó según el riesgo. En el caso de todas las poblaciones citadas de Arousa, el riesgo que figura en el Inungal es «medio».