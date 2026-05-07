Reality y Lauta se suman a uno de los festivales de verano en Arousa

El artista Gonzalo Fernández Benito, conocido como Reality, y el argentino Lauta se han sumado al cartel de unos de los festivales que ofrecerá Arousa este verano.

Se trata de la última incorporación a la jornada que ha sumado recientemente el Son do Mar de Meaño a su programa.

Será el domingo 26 de julio y cabe recordar que la primera confirmación fue la de Omar Montes, en su único concierto en Galicia y una de las últimas oportunidades de verlo en directo tras el anuncio de su retirada.

Lauta estará en el Festival Son do Mar de Meaño. / FdV

En cuanto a Reality, la organización de la cita explica que se trata de un rapero y artista urbano español originario de Carabanchel, Madrid. «Está siendo viral en redes sociales, sobre todo en Tik Tok, por su canción «Por si muero mañana». Es uno de los artistas más de moda y más codiciado».

Noticias relacionadas

En cuanto a Lauta, desde la promotora detallan que se está consolidado como un referente del pop urbano argentino, destacando por su éxito «Puñaladas», que «lidera los rankings de Spotify Argentina, Uruguay, Chile, Perú y acumulando más de 40 millones de reproducciones. Su estilo, centrado en la cumbia pop, tiene un gran impacto en Latinoamérica y empieza a tenerlo en España».