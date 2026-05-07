Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años

Conmoción en Meaño y en el mundo de la hostelería arousana por el fallecimiento de Constantino Rodiño Barreiro, que durante casi dos décadas regentaba junto a su mujer, Isabel, el restaurante Casa Rodiño, encarnando así la segunda generación de un establecimiento gestado por sus padres, Julio y Felicidad, en 1981.

A sus 57 años, Constantino Rodiño fallecía antes del mediodía de hoy a causa de una larga enfermedad contra la que luchaba desde hace dos años. Había sido un hombre que, en su día, fue uno de los resortes de la comisión para recuperar las fiestas de Meaño. A la par, de su mano, el restaurante creció para irrumpir en el mundo de los eventos y caterings, convirtiendo su sello en un referente para banquetes y celebraciones.

De su mano y por su sala, sirvió el preciado cordero a personajes como Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda, el locutor Carlos Alsina y, por extensión, a otros líderes del PP como José Cuíña, Vázquez Portomeñe, convirtiendo el restaurante en todo un referente arousano, vinculado a la plana de Partido Popular por su vinculación con su tío Germán Rodiño, otrora alcalde de los populares en Meaño.

Noticias relacionadas

Desde hoy a las 17.30 horas se vela su féretro en el tanatorio San Marcos, ubicado en el polígono industrial de Sanxenxo, en el linde con Meaño. Mañana, el funeral se ofrecerá a las 19.30 horas en la iglesia de San Xoán Bautista de Meaño, anterior al sepelio en cementerio parroquial.