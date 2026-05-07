O Salnés propone a la Xunta un convenio para avanzar en desestacionalización turística

La Mancomunidade do Salnés presentó a Turismo de Galicia un plan estratégico para desestacionalizar el destino con el que busca la firma de un convenio de colaboración para su desarrollo.

Contiene una hoja de ruta para seguir caminando hacia un modelo capaz de generar actividad económica durante todo el año y reducir la dependencia de los meses de verano.

Para ello, la entidad busca apoyo económico y de otra índole en la realización de acciones de promoción y comercialización, campañas de marketing digital, asistencia a ferias, la puesta en marcha de nuevas estrategia de comunicación... Con el fin de potenciar líneas estratégicas que ya trabaja y que nacieron con ese fin desestacionalizador, como son O Salnés Slow Business, la oferta petfriendly, la apertura a mercados emergentes, como el turismo chino, y las variantes del Camino de Santiago.

El presidente comarcal, David Castro, encabezó la comitiva, que contó con el delegado de Turismo, José Manuel Aspérez, y el gerente José Ramón García Guinarte.

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Le presentaron al director de la agencia, José Manuel Merelles, una memoria técnica con sus argumentos de peso para conseguir ese convenio de colaboración, como la evolución turística en las dos últimas décadas de la comarca, «consolidándose como uno de los destinos más relevantes del norte de España y uno de los principales motores turísticos de Galicia», con 60.000 plazas turísticas. O que en 2024 recibió a más de 1,7 millones de turistos únicos con un impacto económico de casi 496 millones de euros.