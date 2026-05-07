La huelga del metal paraliza la industria en O Salnés y Caldas en exigencia de un «convenio digno»

CIG, CCOO y UGT calificaron de «éxito» la convocatoria de huelga en el sector del metal, que hoy se tradujo en el cierre de empresas y una manifestación central en Vilagarcía con cortes de tráfico en exigencia de un convenio «digno» para un sector que, en Caldas y O Salnés, atañe al futuro de unos 3.000 trabajadores.

Los sindicatos se levantaron hace unos días de la mesa de negociación abierta en diciembre ante la «cerrazón» de la patronal, a la que hoy le gritaron: «Escoita, o metal está en loita. Se isto non se amaña, caña, caña, caña». Y es que los paros seguirán en las próximas semanas para reclamar una subida salarial anual del 5%, subrogaciones sin límites y reducción de jornada, como las demandas más relevantes.

El responsable de CIG Industria en Pontevedra, O Salnés y Deza, Anxo Lúa, aseguró que la participación «fue del cien por cien» en estas zonas y también en Vigo.

La jornada comenzó con los piquetes informativos recorriendo las diferentes empresas y según la Subdelegación del gobierno en Pontevedra, no se produjeron incidentes más allá de «alguna rueda pinchada en O Porriño».

Según los convocantes, los únicos contratiempos ocurrieron en Caldas de Reis, donde «tuvimos que acudir en dos ocasiones porque un empresario se puso amenazante, pero la segunda vez ya éramos más y accedió a que mantuviéramos una asamblea para explicarles a los trabajos su derecho a ir a la huelga y finalmente se sumaron y cerró».

«No somos territoristas, defendemos nuestros derechos»

Además, en Castrelo (Cambados) «la Guardia Civil registró el coche de varios compañeros, maleteros y tal, suponemos que por si portaban petardos, pero no somos terroristas ni maleantes, solo estamos defendiendo nuestros derechos», lamentó Lúa.

Para el mediodía, y no sin discrepancias sobre el recorrido, que finalmente quedaron solventadas, la manifestación partió de As Carolinas entre ruido de petardos y bombas de humo, desembocando ante la Casa Consistorial, donde los asistentes hicieron una sentada al grito de consignas como «se sube o IPC, os salarios tamén», «se os salarios non suben, lume, lume, lume».

Un momento de la manifestación de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Representantes de CCOO, UGT y CIG mantienen la convocatoria de huelga para los próximos días 13 y 14 y 19,20, 21 y creen que la respuesta de hoy envía un mensaje claro. «Si solo en el primer día hemos sido capaces de parar el cien por cien de las empresas… Ahora la pelota está en su tejado, para que convoquen una reunión y escuchen realmente nuestras demandas», expuso el responsable de la central gallega.

Según el sindicalista, rompieron las negociaciones ante la postura «inamovible» de la patronal y una propuesta que ven «insuficiente», como un convenio a cuatros años con una subida anual del 3,5%.

Mínimos de la parte social

La parte social demanda un acuerdo para tres años, con una subida salarial del 16% para el tiempo de vigencia y el compromiso de revisión anual del IPC «real», para dar «garantías de poder adquisitivo».

También exigen la reducción de jornada, porque «el convenio de Pontevedra es el que tiene más horas de todo el Estado»; la continuada durante los meses de verano en el naval, una demanda «histórica», teniendo en cuenta el estrés térmico al que están sometidos profesionales de la soldadura, «con los trajes de protección, en espacios reducidos y con temperaturas que pueden superar los 35 grados», así como la subrogación en, por lo menos, los sectores eléctrico, de telecomunicaciones y eólico, los que viven la «situación más sangrante», con el fin de proteger el empleo en caso de cambio de contratas. En su lista de mínimos para firmar un acuerdo también está implantar pluses de peligrosidad y penosidad, así como otros reconocimientos profesionales y mejoras sociales.

Un momento de la sentada cortando el tráfico en Vilagarcía. / FdV

Según fuentes de la Subdelegación, la Guardia Civil reportó en esta jornada «tranquila» la presencia de piquetes en Valga (Extrugasa), Caldas de Reis (Indalsu), Vilanova (Calmear), Meis (Sigaltec), Meaño (Talleres Pintos), Cambados (Acernor), Vilaboa (Recambios Ochoa y Calefón), O Porriño (Chorros Naval y Aceros Torres), Mos (Densu), Tui (Pipeworks), Ponteareas (Ganomagoga) y Tomiño (taller La Milagrosa).

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En Vigo, el único incidente reportado por la Policía Nacional fueron conatos de incendio en contenedores de basura, que fueron extinguidos por los bomberos.