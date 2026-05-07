Hotusa propone que las autocaravanas estén prohibidas en A Toxa

La Comunidad de Propietarios Isla de La Toja exige al Concello de O Grove una ordenanza reguladora de las autocaravanas que resulte «contundente y eficaz», al entender que la isla de A Toxa es uno de los lugares más perjudicados del municipio por la presencia de este tipo de vehículos.

Sale esto a relucir después de que el alcalde anunciara la apertura de un periodo de consulta pública para elaborar la «Ordenanza municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas, vehículos tipo camper y caravanas».

Juan Buhigas Arizcun, el presidente de la citada comunidad, sostiene que es necesario actuar a la mayor brevedad posible –el alcalde quiere disponer del articulado antes del verano– por considerar que las «casas rodantes» afectan a «la imagen y los valores medioambientales» de A Toxa, además de causar problemas por la ocupación de espacio.

«Queremos formar parte activa de la elaboración de esa ordenanza y pedimos que sea estricta, restringiendo al máximo su presencia en la isla», espeta Buhigas.

El puente de acceso a la isla de A Toxa. / M. Méndez

Un posicionamiento que tiene también mucho que ver con la propuesta del grupo hotelero Hotusa para establecer un control de acceso y aforos en la propia isla, del que ya ha informado FARO DE VIGO en los últimos días.

Ese plan, cabe recordar, denuncia que «se observa una situación de acceso prácticamente libre» a la isla, «sin que exista un control efectivo por parte de las administraciones» ni restricción alguna «para caravanas, autobuses y turismos».

De ahí que proponga que la presencia de autocaravanas «quede completamente prohibida en toda la isla».

Además de aplicar otras medidas restrictivas, como usar a modo de aparcamiento público la zona situada frente a La Aldea Comercial, que es donde estacionan buses y autocaravanas a diario.

Pero Hotusa quiere ordenar su uso instalando «barreras de control de acceso y señalización», para que ese aparcamiento pueda usarse durante un máximo de dos horas y solo con reserva previa «mediante una plataforma web».

Del mismo modo, Hotusa pretende que ese parking sea dotado de cámaras para el control de entrada y salida de vehículos, al igual que propone instalarlas en el puente de la isla, dejando las puertas abiertas a la colocación de más sistemas de videovigilancia en las restantes zonas de acceso restringido que aspira a conseguir.

En relación con esto, el grupo propietario de todos los hoteles de A Toxa sostiene que «todos los negocios de la isla sin excepción» tendrían disponible una aplicación móvil «para poder activar y desactivar matrículas de acceso».

En cuanto a los residentes, también tendrán el suyo, «con la posibilidad de autorizar hasta 3 o 4 matrículas para un día», complementándose todo ello con un sistema inalámbrico de lectura de matrículas para la empresa de seguridad privada de A Toxa.

En su propuesta, Hotusa llega a decir que el coste estimado para la colocación de las cámaras en una fase piloto es de 6.560 euros, pero ya aclara que «esta partida puede ser gratuita si el la Comunidad de Propietarios cede los derechos de multas al Ayuntamiento».

A mayores, la compañía prevé la instalación de un panel informativo en el puente «con el objetivo de proporcionar a los visitantes información relevante sobre las condiciones de tráfico», como puede ser la existencia o no de limitaciones de acceso o el número de plazas de aparcamiento disponibles en tiempo real.

Esgrime Hotusa que «se trata de un panel de carácter informativo, cuyo contenido será definido y gestionado en función de las necesidades operativas y de la información que se considere oportuno comunicar en cada momento.

Baraja para ello un coste de instalación de 10.700 euros, pero aclarando que «es posible externalizar este panel» y conseguirlo a coste cero para la Comunidad de Propietarios.

De un modo u otro, todo esto puede estar relacionado con la posibilidad de convertir la Comunidad de Propietarios La Toja en una Entidad Urbanística de Conservación (EUC), que viene a ser una figura que se refiere a entidades de derecho público formadas por los propietarios de una urbanización, con personalidad y capacidad jurídica propia y regulada por la legislación urbanística.

Asistentes a una reunión de propietarios celebrada en A Toxa. / FdV

En su momento correspondía a la mercantil Inmobiliaria La Toja SA la constitución de esa EUC, al ser titular del más del 80% de los terrenos de la isla, pero no lo hizo.

Pero Hotusa, que tiene un 34% de participación en la Comunidad de Propietarios La Toja parece por la labor, ya que podría disponer de mayor capacidad de decisión.

Al menos así se trató en anteriores asambleas, similares a la que ahora debe decidir si aprobar el plan de control de aforos que plantea Hotusa.

Si sale adelante se facultará a Juan Buhigas para que negocie directamente con el Concello su posible puesta en marcha, aunque el alcalde ya dejó claro hace días que no se aceptarán las restricciones planteadas.