Un grupo de mariscadores denuncia ante Mar «falta de transparencia» en Vilanova

La crisis interna de la Cofradía de Vilanova sigue sumando nuevos capítulos. El último ha sido el paso que han dado un grupo de asociados, que han presentado varios escritos ante la Consellería do Mar en la que denuncian «la opacidad del patrón mayor y la nueva secretaria». Les acusan en esos escritos de «no publicar en el tablón de anuncios los acuerdos y decisiones adoptadas por los órganos de gobierno del pósito», una situación que dificultaría la transparencia y el acceso a la información.

Los críticos con el patrón mayor quieren conocer «el sentido de muchas actuaciones que se han llevado hasta la fecha, en especial, el despido de la secretaria o el estado de las cuentas, así como la apertura de medidas legales contra los trabajadores, ya que parece que se encuentran en una situación permanente de secreto sumarial».

Pese a que esos escritos se han ido enviando, los críticos lamentan que la Consellería do Mar todavía no haya ejercido sus facultades para velar por la legalidad en la Cofradía, por lo que temen que en el gabinete que dirige Marta Villaverde exista «dejadez y pasividad».

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El patrón mayor de Vilanova, Lino Díaz, asegura que no ha recibido ninguna comunicación al respecto por parte de la Consellería do Mar y culpa de esta situación «a los de siempre». Recuerda que en la Cofradía no se oculta nada, pero que en estos momentos «estamos centrados en tramitar ceses, convenios y demás, gestionándola como podemos, porque no se está vendiendo absolutamente nada, algo que nos ha abocado a realizar recortes que no nos gustan». Insiste Díaz que «la situación es la que es, y los socios lo saben, porque aquel que viene a preguntar a las instalaciones del pósito siempre se le informa de todo». También quiere dejar claro que, «por mucho que se cargue contra la figura del patrón, esta cofradía la gobiernan una xunta xeral y un cabildo».