El Filipenses impone su mejor oratoria en Vigo

El colegio Sagrada Familia Filipenses brilló en Vigo en un torneo de oratoria organizado por la asociación Máis Debate en el colegio Santiago Apóstol, una cita en la que participaron centros de toda Galicia y en la que el alumnado vilagarciano volvió a demostrar su dominio de la expresión oral.

El centro acudió con tres equipos. El de 2º de ESO, formado por Elisa Paz y Sofía Alonso, ganó sus cuatro enfrentamientos y se proclamó vencedor del concurso. También compitieron dos equipos de 1º de ESO: Lola Rueda, Cayetana Millán y Clara Arias, que lograron tres victorias, y Alejandro Jueguén, Pedro Lijó y Raúl Abad, que sumaron dos.

La profesora María Nogueira explicó que no se trataba de un torneo de debate, sino de oratoria, en el que se valoraban el lenguaje verbal, paraverbal y gestual. Cada duelo incluía tres pruebas: declamar un texto en gallego, empoderar a un personaje de la cultura gallega elegido al azar y completar una historia entre dos participantes. La final giró en torno a Begoña Caamaño, autora homenajeada en las Letras Galegas.

Noticias relacionadas

«El mejor premio es la experiencia de haber participado y progresar en una herramienta como es hablar en público en una situación real», destacó Nogueira.