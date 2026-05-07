El episodio tóxico primaveral afecta ya al 75% de las bateas gallegas y cierra toda la ría de Vigo

El episodio tóxico primaveral va camino de frenar por completo la extracción de mejillón en Galicia a raíz del aumento de los dinoflagelados del género «Dinophysis», que son los causantes de la toxina diarreica (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison).

Como ya se informaba ayer, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) había detectado ese incremento de células en todas las estaciones oceanográficas que conforman la red de medición y seguimiento, salvo en la de O Grove.

De ahí que decretara el cierre de los polígonos mejilloneros Redondela A, B, C, D y E, en la ría de Vigo, además de prohibir la extracción en el Baiona A y, ya en aguas de Arousa, en el Cambados A1 y Cambados B.

Todos ellos se ven afectados por la subida de niveles de la toxina lipofílica diarreica (DSP), lo cual contrasta con el descenso de la toxina paralizante (PSP) en el polígono Baiona A.

Mapa que muestra la fuerte presencia de los dinoflagelados del género «Dinophysis». / Intecmar

El informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar emitido esta misma mañana confirma un nuevo avance de dinoflagelados, ya que se ha detectado un «incremento significativo» de los causantes de la DSP en todas las estaciones oceanográficas salvo en la de Vilagarcía, donde el incremento existe, pero es más ligero.

Pero eso no es todo, sino que los dinoflagelados del género «Pseudo-nitzschia», causantes de la toxina amnésica (ASP), aumentan en Meloxo, Lorbé y Esteiro, mientras que los dinoflagelados «Alexandrium», responsables de la paralizante (PSP), se incrementan en Rande, Chapela y Cabalo de Bueu, siendo su presencia «significativa» en Liméns, Moaña, Combarro, Raxó, Tambo y Aldán.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Queda claro así, como se advertía en FARO DE VIGO en los últimos días, que los dinoflagelados siguen su escalada en este episodio tóxico primaveral iniciado hace un mes, haciendo que estén cerrados ya 39 polígonos y solo permanezcan abiertos trece, once de ellos en Arousa y los otros dos, en Sada (Ares-Betanzos).

Los arousanos que por el momento siguen activos son los Pobra G, A, B, C, D, E.1 y E.2, así como los Vilagarcía A, Vilagarcía B, Vilagarcía B2 y Cambados A2.

Todos los demás están temporalmente paralizados, lo cual es tanto como decir que están cerradas las 500 bateas que integran los doce polígonos de la ría de Vigo, alrededor de 350 distribuidas en los ocho que tiene Pontevedra, los 129 artefactos flotantes fondeados en los cuatro polígonos de Muros-Noia y los 15 viveros de Baiona.