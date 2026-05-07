Infraestructuras Educativas
Educación destina 280.000 euros a mejorar la cubierta del patio del Ferro Couselo
Las obras se licitaron esta semana y se espera que pueda estar hecha el próximo curso
R. A.
La cubierta del patio exterior del colegio plurilingüe Xesús Ferro Couselo de Cordeiro, en el municipio de Valga, será reformada para acabar con las filtraciones de agua que se producen debido al deterioro de la actual estructura y que limitan el empleo de la pista en jornadas de lluvia.
Las obras fueron licitadas a comienzos de la semana por la Consellería de Educación, que realizará una inversión de cerca de 280.000 euros. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el día 20 de mayo para las empresas que quieran optar a la adjudicación.
La cubierta actual de la pista polideportiva y de recreo del colegio está formada por chapas de acero galvanizado, ancladas directamente a la estructura de soporte, compuesta por vigas prefabricadas de hormigón. En los laterales y en la zona de la marquesina el cierre es de placas translúcidas. La cobertura se encuentra bastante deteriorada, con presencia de algunas piezas rotas, lo que produce filtraciones.
La actuación prevista por la Consellería consiste en la retirada del actual material del techo y en la demolición de los bajantes u canalones. Se sustituirán por una nueva cobertura de panel sandwich de 50 milímetros y por placas translúcidas planas de policarbonato celular. Los nuevos canalones y bajantes se colocarán de chapa de acero galvanizado. Las obras venían siendo reclamadas desde hace tiempo por la comunidad escolar y por el Concello de Valga.
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