Convenio para reforzar la lucha contra las drogas

El conselleiro de la Presidencia, Diego Calvo, y el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN), Manuel Antonio Couceiro, reafirmaron este jueves su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas a través de un nuevo convenio de colaboración que supondrá para el ente autonómico la aportación de 36.500 euros, 2.500 más que el año anterior.

El objetivo del convenio es apoyar a la FGCN, a las autoridades judiciales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Galicia en el desarrollo de sus tareas y continuar con una colaboración que se estableció en 2015 para implantar fórmulas que optimicen la gestión de los bienes decomisados al narcotráfico así como para financiar líneas de trabajo que la fundación desarrolla en su lucha contra el tráfico de drogas.

En la gestión de los bienes incautados, la fundación colabora y refuerza las actuaciones con las autoridades judiciales y otros agentes implicados para desarrollar, de la mejor manera posible las tareas de gestión, depósito y realización anticipada de los bienes muebles incautados mediante la organización y el seguimiento de estas actuaciones en procesos de narcotráfico instruidos en Galicia.

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Además, en otras líneas de trabajo, el acuerdo sirve para continuar impulsando campañas de sensibilización frente al narcotráfico, especialmente en zonas donde el consumo de drogas presenta mayor índice de incidencia, así como formar redes de apoyo y acompañamiento a personas drogodependientes y a sus familiares. Tambien ayudan a llevar a cabo iniciativas como «Panos brancos contra a droga», que impulsa torneos deportivos en el Día Internacional contra la Droga, instaurado por la ONU o la organización de foros técnicos y profesionales.