Comienza en Vilagarcía la construcción de un edificio de viviendas con piscina «infinity» y «chill out» orientados a la ría

El pasado mes de febrero se daba cuenta de que la Xerencia de Urbanismo de Vilagarcía había aprobado en sus últimas reuniones media docena de proyectos nuevos, entre promociones de viviendas residenciales y de uso turístico.

Y se destacaba que uno de los más ambiciosos está en O Piñeiriño, donde se levantará un edificio de algo más de 19 metros de altura en el que se invertirán alrededor de 4,3 millones de euros y dispondrá de 39 viviendas, distribuidas en seis plantas.

Ahora puede decirse que las obras han comenzado, en base a una licencia municipal concedida el pasado mes de diciembre en la que se marca un plazo de ejecución de treinta meses.

Los trabajos para instalar una gran grúa en el centro de la parcela. / M. Méndez

Es una propuesta de Residencial Zielo que despierta enorme expectación, ya que las 39 viviendas son «totalmente exteriores» y todas ellas tienen terraza, dotándose a los áticos de unas espectaculares vistas a la ría y completándose todo ello con piscinas y zonas de relax en la cubierta del edificio.

Esto es, precisamente, lo más característico del mismo, ya que, como se avanzaba hace dos años, esas piscinas comunitarias y zona «chill out» de la azotea ocuparán 600 metros cuadrados. Una de ellas, destinada a los adultos, será tipo «infinity» (da la impresión de que la masa de agua se funde con el horizonte), mientras que la otra, redonda y de unos 40 centímetros de profundidad, se reservará para los niños, protegiéndose todo el perímetro de este espacio con una valla.

Los trabajos en la parcela de O Piñeiriño. / M. Méndez

Los promotores garantizan espacio suficiente para colocar tumbonas, mesas, sillones y diversos tipos de plantas y árboles ornamentales.

El edificio ya está en marcha, pues a la colocación de una enorme grúa que se acomete estos días seguirá, de inmediato, la construcción del inmueble propiamente dicha.

El diseño del edificio ofrece vistas a la ría. / FdV

Un edificio que incluye un jardín de 330 metros cuadrados en la planta baja y cuyas viviendas van a tener entre uno y cuatro dormitorios, con superficies construidas que van desde los 60 metros cuadrados hasta los 180, situándose las más grandes en los áticos.

En planta baja pueden encontrarse una vivienda de 102 metros cuadrados construidos por 275.100 euros y otra de 120 que alcanza los 315.000.

Ya en la primera planta las tarifas van desde los 330.000 a los 363.000 euros para viviendas de 116 y 130 metros cuadrados construidos, elevándose el coste hasta casi 371.000 euros en la segunda planta, por una vivienda de 130 metros cuadrados.

La oficina de venta. / M. Méndez

En la tercera todavía quedan viviendas a la venta a 345.000 y 360.000 euros, en la cuarta las hay por 385.000 y en la quinta hay una por 358.000 euros, según consta en la web de Residencial Zielo.

Donde también figuran cuatro áticos que van desde los 279.000 (86 metros cuadrados construidos) hasta los 461.000 euros (160 metros cuadrados).

Situado en la avenida de Cambados, se levantará en forma de «L» y estará dotado de 39 trasteros y 81 plazas de garaje en un sótano distribuido en dos plantas.

Luis Pedreira, responsable de la inmobiliaria Alcom, ya avanzaba hace dos años que será un edificio «moderno, con fachada ventilada y las mejores calidades», en el que destaca la inexistencia de patios de luces, pues al disponer de cuatro fachadas todas las viviendas serán completamente exteriores y con terraza.