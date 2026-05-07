El CEIP O Piñeiriño elige alcalde en una fiesta de la democracia

El CEIP O Piñeiriño vivió este jueves una de esas jornadas que dejan huella en la vida de un colegio. Lo que comenzó como una lección de 4º de Primaria sobre la alcaldía, las elecciones municipales y el funcionamiento del Concello terminó convertido en un proceso electoral completo, con candidaturas, partidos, programas, carteles, mítines, jornada de reflexión, mesa electoral, recuento y hasta proclamación de alcalde.

La iniciativa nació en 4º B, con la profesora Bárbara Iglesias al frente, y pronto se sumó 4º A con Cristina Paulos como docente. «Nos tocaba dar el tema del proceso de la alcaldía y las elecciones en el Concello y quisimos llevarlo a la práctica», explica la docente, que resume la jornada con una frase: «Fue un día precioso».

Durante mes y medio, los alumnos dejaron a un lado la teoría para experimentar en primera persona cómo se construye una campaña. Primero se eligieron cuatro candidatos, que después formaron sus equipos con diez concejales cada uno. A partir de ahí nacieron los partidos: TQM, Los Hielitos, Partido Político de la Justicia y Los Nokias. Cada candidatura creó su nombre, logo, eslogan y un programa electoral con cinco propuestas. Después llegó la pegada de carteles por el colegio y los mítines en las aulas, que concluyeron el martes.

Las alumnos acudieron en pleno a la urna. / Iñaki Abella

El miércoles fue jornada de reflexión, con la presentación de propuestas en la radio escolar, y este jueves llegó el momento de votar. Las papeletas, con las caras de los candidatos, se repartieron de 1º a 6º de Primaria. Votaron casi 200 niños, además del profesorado y el equipo de limpieza, hasta superar los 200 sufragios. Hubo ocho votos en blanco y ningún nulo.

La mesa electoral contó con acta de constitución, presidenta y dos vocales. Cada curso acudió a votar en su horario y los alumnos de 4º fueron los últimos en depositar su papeleta. Tras el recuento y la firma del acta, el ganador fue Amaro Rodríguez López, candidato de Los Nokias. Los otros aspirantes fueron Aroa Fandiño Carrera, Mauro Antepazo Romero y Uxía Túñez Casanova, que aceptaron el resultado con deportividad.

Profesoras y alumnos posaron junto al alcalde. / Iñaki Abella

La jornada contó además con la presencia del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, que observó el proceso y entregó a Amaro la banda de alcalde del colegio, posando incluso con su medalla oficial en un gesto del primer edil vilagarciano que agradó a todos. Como agradecimiento, el regidor se marchó con un mural con su retrato, un ramo de flores y con una promesa escolar sobre la mesa: estudiar las peticiones de un gran tobogán y una tirolina para el patio.

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Tras la investidura de Amaro Rodríguez López como alcalde del colegio todo fue felicidad. No hubo ni vencedores ni vencidos, solo la satisfacción de haber experimentado un proceso electoral en toda regla que, dado su éxito, tiene muchos visos de repetirse.