Catoira proyecta la ampliación del alcantarillado en Outeiro da Vila y Barral con una inversión de 47.000 euros

El Concello de Catoira ha presentado un proyecto al +Provincia de la Diputación para ampliar la red de alcantarillado en Outeiro da Vila y Barral. El presupuesto supera los 47.000 euros para unas obras que permitirán instalar nuevas canalizaciones para evacuar las aguas fecales por gravedad y eliminar un bombeo, reduciendo costes de energía y mantenimiento.

Así lo explica el alcalde, Xoán Castaño, quien también indica que será necesario contar con autorización de la Diputación, porque afecta a un vial de su titularidad; de Augas de Galicia, porque los trabajos discurren por la zpna de policía; y de Patrimonio al tratarse del área de protección de la Casa-Torre de Barral, así como de Medio Rural de la Xunta, pues es suelo rústico de protección agrícola. Del mismo modo señaló que la instalación de la nueva tubería fue posible gracias a la apertura de una nueva pista por la parcelaria.

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El regidor destacó que se trata de una actuación más del plan municipal para renovar y mejorar el saneamiento municipal, como el cambio de los tres bombeos de A Devesa, A Menda y Outeriño que sufren constantes averías, y la inversión realizada el año pasado en la EDAR. Actuaciones que «aunque no se ven, mejoran la calidad de vida de la gente» y por tanto son «nuestra prioridad», añadió.