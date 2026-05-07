Carlos Folgoso, el objetivo que enfoca desde Arousa a Lampedusa

Será en la antigua iglesia de A Pastoriza de Vilanova a partir de las 19.30 horas. Allí, el fotoperiodista Carlos Folgoso contará una importante parte de su itinerario vital que le llevó desde la comarca de O Salnés, donde comenzó a hacer sus primeros trabajos con el obturador de una cámara, hasta lugares como la isla italiana de Lampedusa, los Balcanes para seguir la ruta de los refugiados sirios o a las minas de diamantes rusas.

Nacido en Verín en 1982, la fotografía fue desde pequeño ese hobby que se fue convirtiendo, poco a poco, en el objetivo de una vida y el punto a través del cual fue orientando su formación. Así lo demuestra su paso por la Universidad Politécnica de Cataluña o el posgrado en Fotografía Documental por la Universidad de Westminster, en Inglaterra. Su primera experiencia laboral la hizo en tierras arousanas a donde llegó «sin conocer prácticamente la comarca y sin que existiese Google Maps como ahora, así que dependía mucho de mis compañeros fotógrafos, que fueron los que me enseñaron a moverme por Arousa».

Sin embargo, la vida le acabaría llevando muy lejos de la comarca. Primero a Bilbao, donde no pudo trabajar en lo que era su pasión, y después de vuelta a Galicia para realizar sustituciones en varios medios. La oportunidad que acabaría cambiándole la vida llegó a través de una agencia de noticias que le llevó hasta Italia. Allí coincidió con la crisis migratoria, realizando varios trabajos fotográficos en los que reflejó la crisis humanitaria que se vivió en la isla de Lampedusa, donde se fue para dos días por el hundimiento de un barco y acabó permaneciendo más de un mes, o pudo desplazarse a los Balcanes para conocer el camino que seguían los migrantes sirios huyendo de la guerra que asolaba su país. Aquellas imágenes y tragedias le marcaron, recordándolas como «momentos muy duros y tristes». Nunca llegó a estar en una zona de conflicto, pero junto a un conocido periodista italiano, se infiltró en un Centro de Internamiento de Emigrante (CIE) en la localidad italiana de Foggia. Durante seis meses, ambos recogieron datos de cómo era la llegada de los inmigrantes, como se les trataba y cuales eran sus perspectivas, un trabajo que mereció varios reconocimientos públicos.

Su siguiente parada fue Rusia, donde vivió un tiempo y realizó un trabajo sobre las minas de diamantes que acabaría siendo publicado en la revista National Geographic. Durante todo ese tiempo, ha ido acumulando premios y exponiendo las instantáneas que captan sus ojos en lugares como el Hermitage de San Petersburgo o el Photoville de Nueva York.

Noticias relacionadas

Un problema de salud le ha traído de vuelta a Galicia, viviendo a caballo entre Santiago y su Verín natal, pero aprovechando para hacer alguna escapada a la comarca de O Salnés, donde comenzó su trayectoria y de la que todavía "guardo buenos recuerdos y, sobre todo, buenos amigos". Muchos de ellos estarán mañana en la charla que organiza la Asociación Cultural Terra de Cardos de Vilanova.