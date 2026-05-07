Vacaciones en paz
Llamamiento solidario en O Salnés para acoger a niños del Sáhara Occidental durante el verano
Sogaps recuerda que se trata de darles un respiro y atención sanitaria entre otras cosas, permitiendo que no pasen los meses más duros en los campamentos, donde se registran temperaturas superiores a 50 grados.
La Asociación Solidariedade co Pobo Saharaui hace un llamamiento a la solidarida de los vecinos de O Salnés porque necesita familias de acogida para poder traer este verano a niños a Galicia.
El programa Vacaciones en Paz es de sobra conocido, pues lleva más de 30 años ayudando a niños que viven en los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental, a que puedan ausentarse durante dos meses de verano, cuando se registran temperaturas superiores a 50 grados, para tener un respiro, recibir atención sanitaria y una buena alimentación, recuerdan desde la entidad. Los interesados en sumarse pueden contactar con sus responsables en el correo asociacionsogaps@yahoo.es, en el teléfono 986262637 o en el wasap 678727382.
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