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Vacaciones en paz

Llamamiento solidario en O Salnés para acoger a niños del Sáhara Occidental durante el verano

Sogaps recuerda que se trata de darles un respiro y atención sanitaria entre otras cosas, permitiendo que no pasen los meses más duros en los campamentos, donde se registran temperaturas superiores a 50 grados.

Imagen de una despedida de familias anterior.

Imagen de una despedida de familias anterior. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilagarcía

La Asociación Solidariedade co Pobo Saharaui hace un llamamiento a la solidarida de los vecinos de O Salnés porque necesita familias de acogida para poder traer este verano a niños a Galicia.

El programa Vacaciones en Paz es de sobra conocido, pues lleva más de 30 años ayudando a niños que viven en los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental, a que puedan ausentarse durante dos meses de verano, cuando se registran temperaturas superiores a 50 grados, para tener un respiro, recibir atención sanitaria y una buena alimentación, recuerdan desde la entidad. Los interesados en sumarse pueden contactar con sus responsables en el correo asociacionsogaps@yahoo.es, en el teléfono 986262637 o en el wasap 678727382.

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