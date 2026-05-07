El Breogán de O Grove intensifica su propuesta cultural

El CMDC Breogán de O Grove trabaja desde comienzos de año en la programación de la cuarta edición de «Breogán: Cultura, Lingua e Tradición», una agenda con la que la entidad busca llenar de contenido cultural, literario y etnográfico el calendario de 2026 en O Grove.

La programación arrancó con motivo del Día de Rosalía de Castro, para el que Breogán impulsó la grabación de un vídeo con lectura de poemas de la escritora gallega. En la iniciativa participaron el IES Monte da Vila, IES As Bizocas, CEIP Valle Inclán, CEIP Rosalía de Castro, CEIP Bizocas y la narradora Atenea Fernández.

También se recuperó la exposición fotográfica «III Imáxenes con acento Meco», suspendida en noviembre por las obras en la Casa de Cultura Manuel Lueiro Rey y reiniciada en febrero para permanecer abierta durante todo marzo. Este mes verá la luz un nuevo número de la revista «Follas Culturais» y el 23 de mayo se celebrará la charla «Contoche un Traxe», a cargo de Montse Rivera, en la Sala das Cunchas.

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En junio, las tradiciones de San Xoán centrarán la actividad, con una charla de Orgullo Galego el día 13 y la quinta edición del roteiro «Na procura das Herbas de San Xoán» el día 23. Breogán también repetirá la experiencia de los balcones artísticos, ahora bajo el título «Arte nos Balcóns», con una temática más abierta y mayor presencia en el casco urbano. La programación se completará en octubre con el Samaín, concursos de calabazas y disfraces, desfile con la Santa Compaña y un nuevo número de «Follas Culturais».