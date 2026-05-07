Visita
Barrantes, el nombre que une Ribadumia con el otro lado del mundo
Dos hermanos filipinos visitan el municipio por su coincidencia antroponímica con el nombre de la localidad
La localidad de Barrantes es uno d elos lugares más importantes del municipio de Ribadumia, pero también es un apellido filipino. Así lo descubrieron esta semana los respomnsables municipales que recibieron la visita de Salvador y Ketchie Barrantes, dos ciudadanos filipinos a los que sorprendió descubrir wque existía un lugar, al otro lado del mundo, cuyo nombre coincidía con su apellido.
Durante esta visita, los ciudadanos filipinos estuvieron indagando sobre el origen del término Barrantes, pero también tuvieron la ocasión de conocerlo y de descubrir cual es su realidad, así como aspecxtos destacados de su cultura, patrimonio y tradiciones.
Los dos se reunieron con el alcalde del municipio, David Castro, al que le explicaron que toda la trayectoria familiar de los Barrantes de Filipinas ha estado ligada al servicio público: su bisabuelo, Pablo Barrantes, fue el primer alcalde de Alangalang, en la isla de Leyte, manbteniendo en la actualidad esta vinculación a través de uno de los visitantes, Ketchie, activo en la política local de su municipio. La visita pudo ser posible gracias a la implicación del vecino de Ribadumia Anxo Varela.
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