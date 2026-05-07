Un ataque informático colapsa la web del Concello de Cambados
Tratan de recuperar parte del contenido, pero antes de la piratería ya estaban estudiando crear un nuevo portal porque estaba obsoleto
Un ataque informático ha dado la puntilla a la web del Concello de Cambados, que ya estaba obsoleta y casi sin actualizaciones, como reconoce el propio alcalde. De hecho, ya estaban valorando la creación de otra y para ello se acogerán a la oficina de asistencia en nuevas tecnologías de la Diputación para dar soporte al nuevo portal.
Hace precisamente ocho años que la administración local lanzaba la web que desde hace unos días está dando fallos tanto en los buscadores de internet como en los pocos accesos que llegan a buen término. Según Samuel Lago, los hackers no han pedido ningún tipo de rescate ni han contactado para liberarla, «más bien parece hecho para aprovechar la dirección y dirigirlo a otro vínculos», sospecha.
Está por ver las consecuencias en el dominio y otra cuestiones pues aún se está trabajando tratando para tratar de recuperar algunos de los contenidos de copias seguridad realizadas. Con todo, el alcalde reconoce que «estaba obsoleta»y por eso ya estaban dando pasos para renovarla.
Portal enoturístico perdido
Lo que nunca se recuperó fue el portal dedicado exclusivamente al enoturismo de Cambados. El enlace parece funcionar en un principio, pero luego en seguida redirige al visitante a páginas de contenido que nada tiene que ver y, en ocasiones, inadecuado. Esta se había presentado en 2015, en la anterior etapa de José Ramón Abal Varela al frente de la concejalía y como una herramienta específica para poner en valor Cambados como destino enoturístico. Sin embargo, luego se abandonó y hasta hoy.
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