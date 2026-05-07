Las algas despliegan sus encantos culinarios en A Illa

A Illa no fue la primera cofradía que se inició en la comercialización de las algas, pero sí es una de las que más toneladas retira del fondo del mar. Solo en 2025, por el puerto de O Xufre pasaron unas 350 toneladas de seis especies diferentes (wakame, combo, gracilaria, imantalia, lechuga de mar y codium) convirtiéndose en un ingreso económico clave para el pósito y para los buceadores de recursos específicos.

Esa importancia es la que ha llevado a la Organización de Produtores (OPP-20) de A Illa a impulsar diferentes iniciativas de promoción, la última de ellas en el propio municipio. Durante estas dos semanas alumnos del colegio Torre-Illa de todos los cursos pasarán por el chiringuito Coco Bao para no solo conocer esas algas y su valor nutritivo, sino para ir descubriendo recetas que llevar a sus casas y, sobre todo, como se cocinan en el taller de cocina saludable.

El grupo de 4º de primaria que pasó esta mañana por el chiringuito aprendió a hacer galletas de wakame, pero el listado de platos y de especies es mucho mayor, ya que también se elaborarán crocantes de arroz y algas con relleno de humus, aperitivos de almejas en salsa verde o empanada de maíz y berberecho durante las actividades de promoción que se están celebrando en la playa de O Bao.

Juan José Rial Millán, patrón mayor de A Illa, reconoce que el objetivo que se persigue con esta actividad es «promocionar un producto propio en el interior de nuestro propio municipio porque hay mucha gente, especialmente los más pequeños, que no son conscientes de la importancia que tiene este producto para nosotros». El patrón insiste en que las algas «son un gran desconocido pese a que cuentan con más vitaminas que cualquier hortaliza de tierra por eso es importante que estemos orgullosos y conozcamos aquello que nos rodea». El taller también ha servido para que los pequeños aprendan a diferenciar las especies de almeja que existen, bien por la forma, el color o la textura, además de aprender a cocinar la almeja rubia.

Noticias relacionadas

Las labores de promoción no solo se han limitado, en los últimos tiempos, a A Illa, ya que la OPP-20, bajo el amparo de la marca Marisco de A Illa, ha llevado la promoción de todos sus productos por toda Galicia, incluso a actos en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. Millán insiste en que «nuestra marca es la prueba de una garantía de calidad y tratamos de que se conozca lo máximo posible para dar un valor añadido a nuestros productos»