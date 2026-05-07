Más de 3.000 personas correrán la Media Maratón Entre Rías

La Media Maratón Entre Rías O Grove-Sanxenxo alcanza su tercera edición con récord de participación y con la voluntad de consolidarse como una de las grandes citas deportivas y turísticas de la primavera gallega. Un total de 3.000 corredores tomarán parte el 17 de mayo en las dos pruebas programadas: la Media Maratón, con salida a las 10.00 horas desde la Praza do Corgo, en O Grove, y la 10K, que partirá a las 11.30 desde el entorno de la capilla de A Lanzada.

La presentación tuvo lugar en el mediodía del jueves en el Gran Hotel de La Toja, en un acto conducido por el periodista Terio Carrera y que contó con la presencia de los alcaldes de Sanxenxo y O Grove, Telmo Martín y José Cacabelos; la vicepresidente y diputada provincial de Deportes, Luisa Sánchez; y la delegada territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte en Pontevedra, Blanca García Señoráns. También asistieron los concejales Marcos Guisasola y María López, patrocinadores, representantes turísticos y fuerzas de seguridad de ambos municipios.

El crecimiento de la prueba se refleja no solo en el número de inscritos, sino también en su capacidad para atraer corredores de fuera de Galicia, que ya representan el 30% del total. Serafín Martínez, representante de Nokao, firma organizadora del evento, explicó que uno de los objetivos pasa por iniciar la promoción de la carrera fuera de España para reforzar su dimensión internacional. «Creemos que tiene todos los atractivos para corredores de otras partes del mundo», señaló. El recorrido, además, ya cuenta con la homologación de la Federación Española de Atletismo.

Un momento de la intervención de Luisa Sánchez. / Cedida

La cita tendrá como padrinos a dos referentes del triatlón, Dani Molina y Javi Gómez Noya, que protagonizarán una charla coloquio el sábado 16, a las 20.00 horas, en el Hotel Carlos I, con entrada libre. Esa misma tarde se celebrarán carreras infantiles gratuitas en el puerto de O Grove. La programación paralela comenzará el viernes con un concierto gratuito del grupo Assia en la Praza do Mar, a partir de las 22.00 horas.

Los alcaldes destacaron el valor de una prueba que une deporte, paisaje y promoción turística. José Cacabelos puso el acento en la «buena colaboración entre los dos concellos» y en la «belleza del paisaje durante el recorrido», mientras que Telmo Martín subrayó que «dimos con la tecla con un evento fuera de temporada que en apenas tres años ya está batiendo récord de participación». El regidor sanxenxino añadió que «hay que seguir trabajando y seguir mejorando».

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La entrega de dorsales se realizará en la Sala Nauta el viernes por la tarde y el sábado en horario de mañana y tarde, además de poder retirarse el mismo día en el puerto de O Grove. En el caso de la 10K, la recogida será en el Hotel Nuevo Lanzada. La organización habilitará servicio de autobús para los inscritos en ambas pruebas y los participantes de la Media Maratón podrán grabar gratuitamente en meta su medalla con el nombre y el tiempo.