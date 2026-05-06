La Xunta moderniza el sector del mar: pujar desde el móvil y una lonja virtual gallega

El puerto de Cambados fue hoy escenario de la renovación del convenio entre las consellerías de Mar y Facenda para seguir modernizando la gestión del sector marítimo pesquero mediante el proyecto «Lonxas Galegas 4.0». La rula cambadesa se incorporó recientemente a este sistema que, entre otras cosas, posibilita la realización de pujas en remoto, a través del móvil, y avanzará con este nuevo impulso que incluye una inversión de dos millones de euros. De hecho, se incorporarán nuevas funcionalidades como un portal que difunda en tiempo real los productos y los precios que se van a ofrecer, la posibilidad de incorporar imágenes en tiempo real o soluciones para agrupar en una lonja virtual la venta de productos de diferentes establecimientos de primera venta.

Así lo explicaron el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y su homóloga de Mar, Marta Villaverde, durante la firma del acuerdo para seguir avanzando en esta iniciativa de digitalización que arrancó en 2018. Se trata de un «salto evolutivo» y que acerca al sector «a los estándares digitales europeos», expuso la conselleira, indicando que además permite adaptarse a las particularidades de cada rula.

Las autoridades han comprobado que está resultando realmente útil en el caso de establecimientos remotos o a distancia de compradores interesados, pues ahora pueden optar a compras sin desplazamientos, siguiéndolo a tiempo real desde su móvil, abriendo las puertas a más compradores y a «mejorar la rentabilidad del producto». Como siempre, todavía hay a quien se le resisten las nuevas tecnologías, pero la realidad es que cada vez se han ido sumando más y la Xunta espera que este año, con la tercera fase, se llegue al cien por cien de los gallegos.

Los conselleiros en el momento de la firma. / Iñaki Abella

Villaverde también destacó otros beneficios de la modernización de los procesos, como «menos burocracia y más facilidades para los profesionales». Y es que atañe a todo, desde el pesaje hatsa la facturación o la contabilidad de las cofradías que gestionan estos centros. Además de contribuir a la garantía alimentaria: «Garantiza una trazabilidad total, controlamos todo el producto de manera rigurosa desde el mismo minuto en el que se descarga hasta que llega a la mesa», añadió, recordando que esto certifica el sello Galicia Calidade.

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Su departamento implanta «Lonxas Galegas 4.0» a través de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), dependiente de Facenda. Su titular destacó que se trata de un «ejemplo claro de cómo la tecnología puede transformar un sector clave para nuestra comunidad». El conselleiro también subrayó que actualmente hay 54 lonjas con este sitema y 68 cofradías y para dar una imagen de su potencial añadió que desde que empezó, en 2018, se han expedido más de siete millones de documentos de venta por valor de más de 400 millones de euros.