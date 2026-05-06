Vilagarcía repondrá el histórico escudo de Vilaxoán en la plaza Rafael Pazos por 18.125 euros

El Ayuntamiento de Vilagarcía repondrá el escudo del antiguo Ayuntamiento de Vilaxoán en la plaza Rafael Pazos, tal y como se acordó en su día con los vecinos. A propuesta de la Alcaldía, la Junta de Gobierno aprobará el lunes adjudicar la elaboración de la nueva pieza a la empresa Obras y Proyectos Gomacons con un presupuesto de 18.125 euros.

Ante la imposibilidad de restaurar el actual blasón de teselas de cerámica, muy estropeado, este se sustituirá por una talla sobre losa de granito de 42 x 36 centímetros y 8 de grosor. Como previamente se consensuó con los vecinos, la imagen a grabar será fiel al sello o escudo oficial del Ayuntamiento Constitucional de Vilaxoán, el que representó a la localidad durante el período de 1836 a 1913, hasta que se fusionó con los municipios de Vilagarcía y Carril para crear el actual Vilagarcía de Arousa.

Por esa razón, se mantendrá la grafía original que aparece en el dicho sello, y se acompañará de una cartela explicativa, también grabada sobre la piedra, anotó este miércoles el Concello en un comunicado.

Ravella descartó recuperar el actual escudo por la imposibilidad de conseguir piezas similares y porque era una superficie resbaladiza y difícil de mantener

La empresa a la que se le adjudicará la obra está especializada en este tipo de tallados sobre piedra. El grabado se hará en los talleres de la firma, con máquinas CNC de alta precisión, utilizando pavimento de granito gris Alba y siguiendo el modelo realizado por la diseñadora del Área de Comunicación del Ayuntamiento, que reproduce fielmente el escudo histórico.

Previamente a su instalación, personal del Ayuntamiento será el encargado de retirar los restos de la imagen de teselas y preparará el área sobre la que se montará el nuevo escudo de piedra.

El viejo blasón de cerámica que existía en la plaza desde los años 90 del siglo pasado se encontraba en muy mal estado por el desprendimiento de piezas a consecuencia del paso del tiempo y el paso de vehículos. Aunque en un primer momento se valoró su restauración, la imposibilidad de hacerse con materiales similares, que ya no se fabrican, y también la inconveniencia de mantener las teselas por el complicado mantenimiento que requieren y porque crean una superficie resbaladiza, hicieron descartar la idea.

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Con el nuevo escudo, Vilaxoán recuperará un símbolo histórico y lo hará con materiales de mayor durabilidad y calidad que, además, no dificultan la accesibilidad en esta céntrica y frecuentada plaza. Además, el uso de un elemento noble, como es la piedra, dará mayor presencia y relieve a la imagen que representa la identidad y pasado de Vilaxoán.