Cultura
Unha romaría para lembrar a lingua galega en Meis
Será a terceira edición e celebrarase na finca de Parga. En O Grove terá lugar unha Feira do Libro
Meis e O Grove xa teñen todo preparado para celebrar o vindeiro Día das Letras Galegas, un 17 de Maio no que ambos municipios están preparando actividades para festexar e fomentar a participación dos seus veciños.
O primeiro destes municipios ten preparado para o día anterior, o sábado día 16, a celebración da III Romaría das Letras Galegas, un evento que vai ter lugar na finca de Parga. As actividades comezarán esa xornada ás 11.30 horas, coa presenza de postos de comida e sesión vermú na que participarán as pandereteiras de San Lourenzo de Nogueira e o grupo folk «Os Druidas». Esa será a previa da comida campestre na que o CD Mosteiro ancargarase da cantina. Como sobremesa está prevista a actuación das mulleres rurais Pazos de Paradela, das cantareiras «Madia Leva» e dos «Festicultores».
Durante o evento tamén haberá xogos populares, especialmente os elaborados en madeira por Isidoro Dios e que tiveron a súa estrea na última feira labrega de 2025. O Concello tamén está traballando na fin ca dos Parga para que non haxa problemas, por iso se encargaron informes a Areeiro sobre as árbores da zona despois da caída dun magnolio que estaba enfermo.
Mentres, no Grove haberá actividades durante toda a semana previa ao 17 de Maio e no propio Día das Letras Galegas organizadas por entidades como o Breogán, Cantodorxo ou a Coral Polifónica da Confraría de Pescadores de San Martiño.
Pero tamén está prevista a celebración dunha Feira do Libro en galego na que participará a libraría Edigroves. A Feira estará aberta de 12.00 a 14.00 na praza de Luís Casáis, ofrecendo descontos do 10% ao mercar un libro en lingua galega. Tamén incluirá un mercado de oportunidades, un obradoiro de artesanía para público infantil e agasallos directos. Outra libraría, como Nóbel, ofrecerá descontos do 10% en libros en galego durante esa xornada xa que ten previsto abrir as súas portas de 11.00 a 14.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Una vecina de Vilagarcía ruega al Concello que le devuelvan la luz natural a su vivienda
- Propietarios de A Toxa buscan restringir el acceso a la isla ante la «invasión» de turistas
- Granizada y tromba de agua en O Salnés: anegamientos y el rescate de dos conductores en Ribadumia
- A Toxa: decenas de locales vacíos a precios de 800 a 3.000 euros el metro cuadrado
- La farmacia García Trinidad despide a Ángel Cardalda, un pilar durante 48 años de dedicación
- El alcalde de O Grove insiste en regular la presencia de autocaravanas antes del verano
- El granizo arrasa viñedos y compromete cosechas en la ribera del Umia, entre Ribadumia y Cambados