Trizancadas deja su primera huella solidaria

La primera edición de Trizancadas Solidarias ya tiene cifra, destino y una historia que contar. El cheque entregado a la asociación Equipo Nómada asciende a 1.062,68 euros, una recaudación nacida de las inscripciones de cerca de 175 personas que el 8 de marzo decidieron convertir una mañana de deporte en ayuda para niños y niñas saharauis con pie zambo.

Detrás de esa idea estuvo el impulso de Iria Somoza, representante de Equipo Nómada y principal promotora del evento junto al Club Triatlón Vilagarcía, que asumió el peso organizativo de una cita nacida para unir deporte, naturaleza y cooperación. También resultó clave la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes y de los voluntarios que hicieron posible el desarrollo de la jornada.

Las Trizancadas nacieron con carácter no competitivo y con dos opciones adaptadas a diferentes perfiles: un trail de 14 kilómetros y una andaina de 6. Ambos recorridos discurrieron por las nuevas rutas rehabilitadas de Xiabre, con la subida al mirador de la cruz como uno de los puntos simbólicos. La propuesta convirtió el monte vilagarciano en un espacio de encuentro para corredores, caminantes y vecinos que quisieron sumar pasos por una causa solidaria.

Un momento del evento el pasado 8 de marzo. / Iñaki Abella

La entrega del cheque cierra el primer capítulo de una iniciativa con una finalidad concreta: ayudar a sufragar los costes quirúrgicos de menores con pie zambo en los campamentos saharauis. Equipo Nómada prevé destinar esos fondos a una intervención sobre el terreno en los próximos meses, orientada a mejorar la calidad de vida de niños que necesitan cirugía y seguimiento para corregir una patología que condiciona su movilidad desde edades tempranas.

«Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas». El lema de Equipo Nómada encaja con naturalidad en lo vivido en Xiabre. La cita no dejó solo una aportación económica, sino también una imagen poderosa: la de Vilagarcía caminando y corriendo para que, a miles de kilómetros, otros niños puedan hacerlo mejor. Sin marcas ni podios, sino en una suma colectiva en una sola dirección.

Desde el Concello se valora que una actividad de estas características, celebrada por primera vez en Xiabre, haya tenido buena acogida. Tanto el Club Triatlón Vilagarcía como las autoridades locales comparten la voluntad de mantener las Trizancadas Solidarias año tras año, para que la prueba gane identidad y participación.

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Una cifra final que puede leerse también como la suma de muchas pequeñas decisiones: inscribirse, colaborar, madrugar, caminar, correr, señalizar o acompañar. Las Trizancadas dejan un doble balance. En Vilagarcía, consolidan una nueva propuesta deportiva y social. En los campamentos saharauis, permitirán apoyar intervenciones quirúrgicas capaces de cambiar la vida diaria de menores con pie zambo. Muchos kilómetros de distancia, pero una misma línea de sentido: la que une una zancada dada en Xiabre con la posibilidad de que otro niño pueda caminar con menos dolor, más autonomía y más futuro.