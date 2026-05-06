Laboral
Educadoras de la escuela infantil de Cambados se suman a la huelga nacional
La guardería funcionará este jueves con servicios mínimos y horario reducido
Las profesionales reclaman mejoras en sus condiciones y en la enseñanza en estos centros
Las trabajadoras de la escuela municipal de Cambados se suman a la convocatoria de huelga nacional impulsada por CCOO y CGT. Entre otras demandas, este colectivo profesional reclama una bajada en las ratios, recursos en la atención a la diversidad o horas destinadas a la planificación del proyecto educativo. La jornada de paro tiene lugar mañana jueves y el Concello cambadés ya ha estipulado los servicios mínimos y un horario reducido de 8.00 a 15.00 horas.
La protesta nacional también busca mejorar las condiciones laborales de este colectivo «precarizado», denuncian, en cuanto a reconocimiento de categorías profesionales y salariales, además de mejorar los recursos destinados a la educación de los niños de 0 a 3 años.
Todo ello bajo una campaña denominada «Miércoles de primavera amarilla» en la que se anima a estos profesionales a visibilizar la protesta con el color amarillo y a realizar acciones de protesta como la concentración realizada hoy por las profesionales del centro de la capital del albariño.
Cabe recordar que el servicio está en manos de una empresa concesionaria y que actualmente tiene 12 educadoras para 110 niños.
Hace ya semanas que visibilizan sus reivindicaciones y también tenían previsto participar hoy en la cita convocada en Pontevedra junto a otros centros de la provincia bajo el lema «Dignidad para el 0-3».
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