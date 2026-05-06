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Vilagarcía

Reparan el mobiliario de Clara Campoamor

Los operarios municipales reparan las deficiencias denunciadas por los vecinos

Los operarios, trabajando ayer en la puesta a punto del mobiliario.

Los operarios, trabajando ayer en la puesta a punto del mobiliario. / M.Méndez

Anxo Martínez

Vilagarcía

Los operarios municipales de Vilagarcía trabajaban ayer en la puesta a punto del mobiliario de la calle Clara Campoamor, cuyas deficiencias provocaron las quejas de vecinos y comerciantes de la zona.

En los últimos días, residentes en Clara Campoamor denunciaron el paso habitual de vehículos por el corredor central (que fue concebido solo para los peatones) y fuera del horario legal de carga y descarga.

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También advirtieron del mal estado de algunos elementos del mobiliario urbano.

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