Los Premios Martín Códax da Música presentan a los finalistas de su decimotercera edición

La asociación Músicas ao Vivo, organizadora de los Premios Martín Códax da Música, en colaboración con el Concello de Pontevedra, la Axencia Galega das Industrias Culturais y la Diputación, presentó a los 57 finalistas de su decimotercera edición.

Se reparten en una quincena de categorías diferentes con las que «poner en valor la promoción y dignificación de un sector creativo estratégico para Galicia», explican los organizadores.

Esos finalistas, por los que el público y los socios de la entidad promotora pueden votar desde mañana hasta el día 24, a través de la web oficial del evento, fueron designados por un jurado profesional y se dieron a conocer esta misma tarde, en la tradicional Fiesta de Finalistas que se celebra cada año en las dependencias de la bodega patrocinadora, la cambadesa Martín Códax.

Uno de los finalistas observa la botella de vino con la que fue obsequiado, como todos los demás. / Iñaki Abella

Una animada cita repleta de sorpresas que nadie quiso perderse y que marca el inicio de la cuenta atrás para la gala a celebrar el día 27 en el Pazo da Cultura, en la ciudad de Pontevedra, donde serán distinguidos como ganadores del certamen 19 proyectos.

En la Terraza de Códax se dieron cita tanto los finalistas como el jurado y representantes de entidades colaboradoras como Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta, el diputado provincial Marcos Guisasola, Eva Villaverde, teniente de alcalde en el Concello de Pontevedra, el también concejal pontevedrés Alberto Oubiña, y el alcalde de Cambados, Samuel Lago, acompañado del edil José Ramón Costa.

No faltó a la cita el presidente de Bodegas Martín Códax, Xoán Allegue, quien destacó «la ilusión de continuar asistiendo a esta cita como si fuese el primer día, viendo cómo se fortalece y se consolida como un referente imprescindible para la música gallega».

Algunos de los finalistas. / Iñaki Abella

A su vez, Sheila Patricia, presidenta de Músicas ao Vivo, y Xavi Castro, vicepresidente de la entidad, hicieron hincapié en el importante esfuerzo realizado desde la entidad para mantener estos premios, «tan significativos para el colectivo y el sector y que tienen como objetivo visibilizar y poner en valor nuestra música».

A la espera de conocer en próximas semanas el Premio Honorífico de Músicas ao Vivo, con el que se reconoce una trayectoria «de especial relevancia para la música gallega», estas son las diferentes categorías y sus finalistas:

Metal y Heavy:

Urko, Keepers y Talesien.

Canción de autor:

Antía Muíño, Sangre de Muérdago y Zeltia Irevire.

Blues, Funk y Soul:

Sabela Cereijo, Allo Negro y Guilherme Zapata.

Un momento de la celebración. / Iñaki Abella

Música electrónica:

Galician Army, Kike Varela y Løch.

Rock y Punk:

Loita Amada, Broken Peach y Stoned at Pompeii.

Músicas urbanas:

Hugo Guezeta, Habló Pablo y Lumedollop.

Orquestas, Grupos y Música de Verbena:

Lamatumbá, Orquestra Bravú Xangai y La Fórmula.

Música clásica y contemporánea:

Alejo Amoedo, Ensemble Alletamento y María Mendoza.

Jazz y Músicas improvisadas:

Xan Campos «Amorodios», María Toro y Manuel Cebrián-Punctum.

Pop e Indie:

Nadadora, Montedapena y Michu da Rocha.

Músicas del Mundo y Mestizaje:

Lidia India, Marta Vidal y Abril Fado Atlántico.

Asistentes a la Fiesta de Finalistas. / Iñaki Abella

Música infantil:

Paco Nogueiras, Ollo Piollo y Golfiños.

Música folk:

Abril, Alana y Guezos.

Música tradicional:

Unto Vello, Donicelas y Carapaus .

Bandas de música popular:

Banda de Música Municipal de Celanova, Banda da Escola Municipal de Música de Oleiros y Banda de Música Xuvenil de Torroso.

El acto se desplegó en la Terraza de Códax. / Iñaki Abella

Artista emergente:

Raze, Lula Mora y Apolo18.

Premios Organistrum Comunicación y Difusión Musical:

Galicia En Concierto, A Canle de Rodri Míguez y Fogar dos Festivais.

Premios Organistrum Festivales:

Festival Arteficial, Surfing the Lerez y Festival Alternativo Millo Verde.

Premios Organistrum Salas:

Sala Capitol, La Fábrica de Chocolate y Krazzy Kray!