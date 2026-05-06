El PP de Catoira exige un plan de contención ante «la peor situación económica de la provincia»

El PP de Catoira exige «con urgencia» un plan de contención en el Concello tras el último informe del Consello de Contas, que «revela que la situación económica de Catoira es la peor de la provincia y la tesorería está en alerta roja», indica su portavoz, Estefanía Freiro.

La popular indica que la «liquidez es inexistente», así que el pago a proveedores «está disparado», además de un «remanente negativo», añadió, acusando al gobierno local de seguir una «senda de despilfarro de dinero público sin beneficios para los vecinos» y asegurando que los servicios públicos «están en grave riesgo».