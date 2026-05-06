El PP de Cambados desmiente un intento de pacto con Pode

El PP de Cambados niega estar buscando un pacto con el socio de Pode para arrebatar el gobierno de Cambados. Asegura su portavoz, Sabela Fole que tras las elecciones de 2023 «asumimos que nuestro papel en este mandato sería estar en la oposición y preparar la necesaria alternativa para 2027, así que puede ir dejando sus falsedades».

Así le replicó al alcalde, Samuel Lago, quien considera que con sus críticas a la polémica del presupuesto están buscando en José Ramón Abal Varela un tránsfuga en su cuatripartito. Que ni lo sería, como recuerda la popular, porque «forma parte de un partido independiente y puede cambiar de socios».

En opinión de la oposición, todo es un intento del socialista por ocultar que su socio «lo desautorizó y desafió el pasado fin de semana, cuando negó la existencia de un acuerdo para el presupuesto. De hecho, cree que el regidor «vive en una realidad paralela» al haberle restado importancia a esta salida de tono pública de Pode, porque, en privado, Lago reconocía el martes que no tenía sobre la mesa la disconformidad que exhibió en los medios.

Fole lamenta que la negociación entre los socios se prolongue ya durante tres meses y le parece «infantil» que el socialista «escondiera durante semanas» que Pode era el socio pendiente del sí «cuando lo sabía todo el mundo».

Asimismo cree que esta situación se debe a «una especie de extorsión egoísta», que Abal Varela «quiere más dinero para sus concejalías a costa de vaciar las del resto».

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Y sobre las previsiones económica critica que «están centrados en recortes y precariedad en los servicios públicos» por la «pésima situación financiera y muy comprometida por la mala gestión del cuatripartito».