Un muro de madera para frenar los efectos de la erosión del mar en A Illa

Desde hace años, el efecto de las mareas se ha convertido en un problema para la zona de O Furado, en A Illa, donde se ha tenido que eliminar un paseo de madera y cortar varios de los pinos de la zona ante el riesgo de que pudiesen derrumbarse al quedar sin terreno sobre el que apoyarse. A esta situación, el Concello de A Illa va a intentar ponerle freno con la construcción de un muro de contención tras ser aprobada por la Consellería de Medio Ambiente una subvención de casi 60.000 euros para la obra. Esta ayuda ha sido concedida al amparo del programa Galicia Refuxio Climático y debe ejecutarse antes del 20 de noviembre de este año.

La actuación tiene como principal objetivo frenar la erosión costera que el mar está provocando en el pinar, un espacio de gran valor ambiental. Para ello se instalarán pilotes de madera de entre 25 y 30 centímetros de diámetro, que actuarán como pantalla protectora frente al avance del agua salada. La solución, explica el alcalde de A Illa, Luis Arosa, está basada en la naturaleza y garantiza el mínimo impacto visual y la máxima integración en el entorno litoral.

El proyecto se enmarca en las líneas de actuación orientadas a la prevención de riesgos asociados al cambio climático en espacios urbanos y periurbanos, priorizando el uso de materiales naturales y especies autóctonas, adaptadas a las condiciones climáticas y ecológicas locales.

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El regidor isleño reconoce la importancia de esta actuación, señalando que «es un a obra muy esperada y necesario al tratarse la zona de O Furado y O Cabodeiro de un entorno en el que el mar lleva años ganándole terreno al pinar y no podíamos cruzar los brazos y dejar que acabase desapareciendo». Arosa asegura que el proyecto lleva escrito desde hace tiempo ,y tras solicitar los permisos necesarios, «nos permitió ser de los primeros en conseguir esta ayuda que esperamos acometer en las próximas semanas». Insiste Arosa en que la actuación servirá para «proteger un espacio verde que se encuentra en riesgo de desaparición».