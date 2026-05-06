La limpieza del monte será prioritaria en tres parroquias

Los propietarios de parcelas forestales de las parroquias de Santa Baia de Oeste en Catoira, San Salvador de Setecoros en Valga y San Fins de Solobeira en Vilagarcía podrán contratar directamente con la empresa pública Seaga la limpieza de sus fincas situadas en las franjas próximas a las viviendas. También podrán hacerlo los propietarios de parcelas situadas en San Xoán de Poio y Santo Estevo de Saiar, en Caldas de Reis, dos parroquias próximas a O Salnés. El plazo para tener las parcelas limpias termina el 31 de mayo.

La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia ha declarado como priorizadas a tres parroquias de O Salnés y Ullán. Esta figura permitirá a los particulares contratar directamente con la empresa pública Seaga la limpieza de sus franjas forestales por un precio de 420 euros la hectárea.

La responsabilidad de la limpieza de las fincas situadas en los 50 metros que rodean las casas corresponde a los dueños de cada parcela. Pero en el caso de estas parroquias priorizadas, los particulares podrán contratar directamente con Seaga el servicio de desbroce y limpieza.

Estas fincas tendrán que estar limpias antes del 31 de mayo, fecha a partir de la cual empezarán las inspecciones en las franjas secundarias que rodean los núcleos de población. Los particulares que no hayan acometido las limpiezas podrían ser multados.

Son varios los criterios que utiliza la Xunta de Galicia para determinar cuáles son las parroquias priorizadas, aunque uno de ellos es que se haya registrado algún gran incendio en esa zona en los últimos diez años.

Noticias relacionadas

Los técnicos de Medio Rural han señalado una parroquia que pertenece al Monte Xiabre, Saiar, así como la de Solobeira, en el monte Lobeira.