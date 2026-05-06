Jaime Gayá alerta de la hiperactividad del narcotráfico en Galicia por la sobreproducción de cocaína

Los clanes del narcotráfico llevan unos años inmersos en una situación de alocada hiperactividad. La razón no es otra que la sobreproducción mundial de diferentes drogas, entre ellas la cocaína, lo que lleva a las organizaciones a tramar un alijo tras otro con destino a Estados Unidos o Europa. Y Galicia sigue siendo una de las puertas principales de cocaína en el sur del continente.

La Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) celebra este viernes en Vilagarcía de Arousa su gala anual, en la que concederá tres Nécoras de Ouro. Una de ellas la recogerá Jaime Gayá Moreno (Jaén, 1972), una persona que conoce bien el fenómeno del tráfico de drogas a gran escala por su experiencia al frente del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Galicia.

Hace algo más de una década, la actividad de los grupos criminales gallegos se redujo, probablemente debido a que se estaba produciendo menos cocaína a nivel mundial. Sin embargo, esta situación ha cambiado drásticamente, y el actual contexto de sobreproducción de cocaína ha vuelto a situar a Galicia como importante «foco de introducción» de este estupefaciente en Europa, advierte Gayá.

«Los grupos criminales están apostando fuerte por el narcosubmarino, es un fenómeno que ha venido para quedarse» Jaime Gayá — Jefe de Aduanas en Galicia

Aduanas, que es uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dedicados a la persecución del narcotráfico, ha detectado que las mafias de la droga manejan tales cantidades de mercancía que han incrementado la frecuencia de sus envíos y, para reducir el riesgo de perderlos, prueban con todo tipo de vías.

«En el escenario marítimo estamos viendo que los grupos criminales están empleando una gran pluralidad de medios», explica Jaime Gayá. Así, a los transportes más habituales, como son los barcos pesqueros, los veleros o los mercantes, se han unido más recientemente los alijos ocultos en cargas legales de contenedores y los narcosubmarinos.

«Los grupos criminales están apostando fuerte por el narcosubmarino, es un fenómeno que ha venido para quedarse», prosigue el jefe de Aduanas en Galicia.

Estallidos de violencia

Un aspecto que preocupa mucho a la Fundación Galega contra o Narcotráfico, organizadora de la gala del viernes es la posibilidad de que organizaciones mafiosas extranjeras se asienten en Galicia y que traigan con ellas un repunte de violencia, como se ha detectado en otros países europeos e incluso en el sur de España.

«La reacción social ha evitado que Galicia sea hoy una sociedad señoreada por el narcotráfico»

Jaime Gayá advierte de que esa situación podría producirse en efecto en cualquier momento, si bien en la actualidad Galicia presenta unas características que de algún modo la protegen de esos estallidos de violencia. Una de ellas es que los grupos autóctonos han apostado tradicionalmente por la discreción.

«La reacción social a la violencia en Galicia ha sido muy importante para que los grupos criminales gallegos opten por la discreción». Y, en esa labor, el jefe de Aduanas resalta el papel que juega la Fundación Galega contra o Narcotráfico.

«La reacción social ha evitado que Galicia sea hoy una sociedad señoreada por el narcotráfico, y ahí ha tenido un gran papel la Fundación, que trabaja constantemente por mantener la alerta en la sociedad», considera Gayá.

El responsable de Aduanas apuntó finalmente que, «tenemos una legislación penal muy buena» para combatir el narcotráfico, pero que echa de menos una mayor agilidad en la intervención definitiva y puesta a la venta de los bienes patrimoniales de los narcos. «La lucha contra el narcotráfico no termina con la sentencia, sino cuando se le retira a los narcos sus bienes», y en la práctica, concluye Gayá, hay patrimonios que tardan hasta decenas de años en volver a la sociedad.

Los otros premiados

La gala se celebra a las 20.30 horas, en el Auditorio municipal de Vilagarcía. Además de Gayá, recibirán la Nécora de Ouro Jesús Cartelle Fernández, que es director de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Ribeira; y Carmen Villar Alonso, que es periodista de FARO DE VIGO.

Noticias relacionadas

La ceremonia concluirá con un concierto del grupo Cantos da Terra.