Hotusa sugiere que limitar el aforo en A Toxa es la respuesta a su «saturación»

El grupo Hotusa, propietario de todos los establecimientos hoteleros de A Toxa, cree indispensable «controlar la saturación circulatoria de la isla», mejorar «la movilidad interna y la gestión del turismo de calidad», reforzar la seguridad y los planes de emergencias y apostar por su proyección medioambiental.

Estas son las claves del plan para el control de acceso y aforo que va a debatir en asamblea la Comunidad de Propietarios La Toja, en la que Hotusa es uno de los miembros mayoritarios.

FARO DE VIGO desveló hace días esta propuesta de restricción de accesos que se quiere trasladar al Concello de O Grove, donde ya se ha hecho público por parte del alcalde, un rechazo total a la medida.

Ahora este diario está en condiciones de desmenuzar la propuesta de Hotusa, que pide el apoyo de los demás propietarios como paso previo a una «reunión urgente» con la Corporación, «a fin de presentar este proyecto que recoge todas las sensibilidades de aquellos que viven o trabajan en la isla».

Propuesta que el grupo hotelero catalán considera «clara y concreta», y que lejos de ver como una medida restrictiva, presenta como «una forma de ajustar la presión de entrada a la capacidad real».

Presupuesto que baraja Hotusa en su propuesta. / FdV

También la ve como «herramienta de equilibrio», pues «intenta que el número de coches que entran sea coherente con los que pueden estacionar y circular sin colapsar el sistema».

Así justifica «la puesta en marcha de un programa piloto orientado a la implantación de un sistema de gestión y control de accesos» en la isla, «que constituye uno de los destinos turísticos de mayor relevancia de Galicia».

De ahí que crea preciso «que tanto las administraciones públicas –incluida la Xunta– como los propietarios, seamos conscientes de que ha llegado el momento de establecer límites al tráfico rodado», especialmente en verano.

Y es que la elevada afluencia «hace que no haya plazas de aparcamiento suficientes para atender a los clientes de los negocios, residentes y visitantes».

El puente de la isla, ayer. / M. Méndez

De ahí que Hotusa considere «inviable» permitir la «entrada indiscriminada de vehículos», al entender que acarrea perjuicios como «saturación, falta de seguridad y operatividad y una deficiente gestión del modelo turístico».

A modo de ejemplo, la compañía alude a «calles colapsadas y vehículos dando vueltas buscando plaza y ocupando espacios prohibidos», lo cual «empeora la experiencia del visitante y afecta directamente a residentes y a la actividad económica, porque el acceso a comercios, hoteles o servicios se vuelve más difícil y caótico».

La redistribución de la circulación que baraja Hotusa. / FdV

En cuanto a la seguridad, esgrime el grupo propietario de la cadena Eurostars que «en caso de incendio, evacuación, asistencia sanitaria u otra emergencia», la «congestión del tráfico» puede ralentizar las operaciones, dado que en un entorno insular «las alternativas de acceso y salida son limitadas».

Dicho de otro modo, que Hotusa considera que «la ausencia de un control eficaz sobre los accesos de entrada y salida», así como «la carencia de un plan de evacuación específico y de una normativa clara en materia de tráfico y estacionamiento», son un problema.

El mismo que «se agrava por la tendencia cada vez más habitual de que los propietarios acudan a sus viviendas con varios vehículos por domicilio, lo que incrementa considerablemente la presión sobre la circulación y la disponibilidad de aparcamiento».

En verde, la zona de acceso libre. / FdV

Abundando en ello, Hotusa se queja de que exista «un acceso prácticamente libre, sin control efectivo por parte de las administraciones y sin restricciones para caravanas, buses ni turismos» en una isla que «carece de servicios básicos como una grúa municipal y tiene señalización inadecuada».

De ahí –es otra de las quejas de Hotusa–, que algunos conductores utilicen indiscriminadamente aparcamientos privados como los del Real Club de Golf La Toja y sus dos hoteles cuatro estrellas: Eurostars Isla de La Toja y Eurostars Louxo La Toja.

En base a todo lo expuesto, Hotusa propone destinar a aparcamiento público la zona situada frente a al centro comercial La Aldea, acondicionándolo «mediante la instalación de barreras de control de acceso y la señalización horizontal correspondiente».

La isla de A Toxa. / M. Méndez

Un aparcamiento cuyo coste valora en 11.000 euros y «sujeto a una rotación obligatoria máxima de dos horas, con acceso mediante un sistema de reserva previa a través de una plataforma web».

Otra de las ideas en esta «primera fase» de control, es implantar un «sistema de señalización de acceso restringido mediante la instalación de señales de prohibición, de modo que únicamente podrán acceder a determinadas zonas los vehículos de residentes o previamente autorizados».

Con esta medida «el acceso a la denominada zona verde quedará limitado exclusivamente a estos vehículos, garantizando así un mayor control del tráfico interior».

Asimismo, Hotusa propone «pintar y delimitar las plazas de aparcamiento en toda la isla, con el objetivo de ordenar el estacionamiento y optimizar el uso del espacio», todo ello con un coste estimado de 5.500 euros.

Una de las calles que dan la vuelta a la isla. / M. Méndez

En tercer lugar, aconseja señalizar un carril «para entrada y salida general de residentes y vehículos autorizados», otro «de entrada y salida restringido a residentes y clientes del campo de golf, que en caso de emergencia se habilitará como único carril de salida», y un tercer carril de uso público para el acceso a la zona comercial.

Pero solo hasta el restaurante Los Hornos, desde donde pasaría a ser de uso exclusivo para residentes y clientes de los hoteles. Estos últimos tendrían asignados en exclusiva dos carriles más.

Como se había avanzado, también se propone un sistema de videovigilancia –6.560 euros– orientado al control del tráfico en la isla. La intención de Hotusa es que se pongan cámaras equipadas con sistema de identificación de matrículas en el aparcamiento público y en el puente, que estos días está siendo sometido a labores de reparación.

Ambiente en A Toxa esta Semana Santa. / M. Méndez

«Una vez evaluados los resultados de esta prueba piloto se contempla la ampliación del sistema mediante la instalación de cámaras adicionales destinadas al control y supervisión de las zonas de acceso restringido», sugiere la compañía.

El regidor llegó a decir que pidió explicaciones detalladas de todo esto a la Comunidad de Propietarios, tratando de conocer en profundidad la propuesta a debatir en la asamblea.

El presidente de esa comunidad, Juan Buhigas Arzcun, niega haber recibido petición alguna del alcalde e insinúa que si habló con alguien «habrá sido con Hotusa, que es la que tiene que aclarar su propuesta en la asamblea».