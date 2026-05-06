Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones UVigoAdiós abalarMóbilGallego afectado por HantavirusMuere Seila EsenciaCentenarios Enamorados NigránDrones Vigo
instagramlinkedin

Sucesos

Un hombre de 52 años resulta herido en un aparatoso accidente con vuelco en Ribadumia

El herido es vecino de la localidad y fue trasladado al Hospital do Salnés

El accidente de Ribadumia con un coche volcado.

El accidente de Ribadumia con un coche volcado.

Lucía Romero

Ribadumia

Un vecino de Ribadumia de 52 años de edad resultó herido esta mañana en un aparatoso accidente de tráfico entre dos vehículos ocurrido en esta misma localidad.

Uno de los coches implicados volcó por completo en la EP-9305 a su paso por el lugar de O Freixo. A consecuencia del impacto, uno de los conductores, un ribadumiense de 52 años y que responde a las iniciales de R.C.S.F., fue evacuado al Hospital do Salnés por una ambulancia del 061.

Según los servicios de emergencias se quejaba de dolor cervical, lumbar y torácico. El hombre tuvo que ser rescatado por los Bombeiros de O Salnés porque no podía salir del vehículo por su propio pie.

Noticias relacionadas

Estado del vehículo volcado tras reposicionarlo.

Estado del vehículo volcado tras reposicionarlo. / FdV

En el dispositivo también estuvo el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, Protección Civil de Ribadumia, personal médico del centro de salud de Ribadumia, en la ambulancia medicalizada del 061, y Guardia Civil de Tráfico y Atestados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents