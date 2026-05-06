Sucesos
Un hombre de 52 años resulta herido en un aparatoso accidente con vuelco en Ribadumia
El herido es vecino de la localidad y fue trasladado al Hospital do Salnés
Un vecino de Ribadumia de 52 años de edad resultó herido esta mañana en un aparatoso accidente de tráfico entre dos vehículos ocurrido en esta misma localidad.
Uno de los coches implicados volcó por completo en la EP-9305 a su paso por el lugar de O Freixo. A consecuencia del impacto, uno de los conductores, un ribadumiense de 52 años y que responde a las iniciales de R.C.S.F., fue evacuado al Hospital do Salnés por una ambulancia del 061.
Según los servicios de emergencias se quejaba de dolor cervical, lumbar y torácico. El hombre tuvo que ser rescatado por los Bombeiros de O Salnés porque no podía salir del vehículo por su propio pie.
En el dispositivo también estuvo el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, Protección Civil de Ribadumia, personal médico del centro de salud de Ribadumia, en la ambulancia medicalizada del 061, y Guardia Civil de Tráfico y Atestados.
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