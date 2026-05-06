El episodio tóxico primaveral alcanza a 34 polígonos bateeiros

Salvo en la de O Grove, donde se aprecia un «ligero descenso», los dinoflagelados causantes de la toxina diarreica (DSP) aumentan en todas las estaciones oceanográficas que conforman la red de medición y seguimiento del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

Al igual que aumentan en las estaciones costeras de Anllóns, Langosteira, Mugardos y Camariñas, según consta en el último informe sobre identificación de fitoplancton en agua de mar.

Así se explica que sean ya 34 los polígonos bateeiros en los que se prohibe la extracción y comercialización de mejillón, consolidándose el episodio tóxico primaveral que arrancaba hace un mes y que, en mayor o menor medida, salpica a todas las rías gallegas.

Siguen cerrados los ocho polígonos de que dispone la ría de Pontevedra y los cuatro de Muros-Noia, mientras que en la de Vigo hay siete inoperativos y cinco aún abiertos.

También están clausurados el de Baiona, el de Camariñas, uno de los dos que tiene Sada y doce en la ría de Arousa, donde hay prácticamente otros tantos aún disponibles, aclara el Intecmar.

El laboratorio que dirige Covadonga Salgado desde Vilaxoán (Vilagarcía) también ha detectado incrementos de dinoflagelados causantes de toxina paralizante (PSP) y/o amnésica (ASP) en las estaciones oceanográficas de Rande, Chapela, Cabalo de Bueu y Meloxo, entre otras.