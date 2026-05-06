Comienza la conversión de la plaza de O Corgo en «refugio climático»

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, da por iniciado el proceso de transformación de la céntrica plaza de O Corgo, llamada a convertirse en una especie de «refugio climático».

Tanto es así que «a partir del lunes toda la explanada estará vallada y no se podrá acceder durante el tiempo que dure la ejecución de los trabajos, dejándose sendos accesos para el parque infantil y la casa consistorial».

Aunque el proyecto ya se había explicado en detalle, el regidor insiste en destacar que «la remodelación de todo el suelo de la plaza, que se encuentra en pésimo estado, y en el que se va a hacer una preinstalación para, en el futuro, instalar diversos elementos de agua»; un sistema de juegos interactivos, con chorros de agua a nivel del suelo.

La actual carretera ante la casa consistorial va a desaparecer. / M. Méndez

Al igual que resalta que «habrá una zona con mucha vegetación y diversos senderos, duplicando la zona verde actual de O Corgo».

Una superficie que dispondrá de «un paseo central dotado con una pérgola cubierta de vegetación y donde instalaremos nueva iluminación e introduciremos cambios importantes en el mobiliario, para que los vecinos puedan sentarse y descansar, además de un gran banco alrededor de uno de los árboles».

El proyecto incluye el acondicionamiento del parque infantil, la reposición de las aceras en el perímetro de skate-park, donde habrá un anfiteatro con destinado a «dinamización cultural e integración intergeneracional», y la reubicación de los puestos del mercadillo ambulante de los viernes, que se trasladarán a la parte frontal de la lonja de contratación.

Uno de los planos de la actuación prevista. / FdV

Es por todo ello que Cacabelos pronostica «semanas de trastornos y complicaciones» a causa de las obras, pero apela a la comprensión vecinal, desde el convencimiento de que la mejora «valdrá la pena».

Aprovecha para insistir en que cuando todo esté terminado será peatonal, suprimiéndose la calle-carretera que pasa justo frente a la casa consistorial. Todo ello para lograr «un espacio de ocio y disfrute para todas las edades».

Ya se explicaba hace días que el proyecto denominado «Adecuación de la plaza de O Corgo como refugio climático y petfriendly» tiene un presupuesto base de licitación de 638.000 euros. Su objetivo es transformar 8.486,13 metros cuadrados en un refugio climático urbano, en un espacio petfriendly y en una plaza dura polivalente para eventos.

Se hace con cargo al proyecto «A Gastromeca», que persigue convertir «la zona norte de la plaza en un espacio que mitigue los efectos del cambio climático mediante la creación de zonas verdes extensas, arbolado de porte, una pérgola orgánica y sistemas de drenaje sostenible». Se cree que, de este modo, podrá reducirse la temperatura superficial «entre 3 y 5 grados centígrados».

El alcalde de O Grove, en la zona de actuación. / M. Méndez

Según consta en el proyecto, se acondicionará la zona central y sur «con pavimentos resistentes como hormigón y granito para albergar eventos como la Festa do Marisco y servir como espacio de convivencia vecinal».

A mayores, se «articula» el espacio mediante una bisagra ondulante, es decir, «un elemento de transición entre el refugio climático y la plaza dura que se ejecutará con un diseño de pliegues en el pavimento a modo de olas», a modo de alegoría al mar.

En el «Espacio PetFriendly» previsto, «se eliminarán todas las barreras arquitectónicas existentes» para que la plaza sea «accesible y acogedora» también para personas acompañadas de sus mascotas, «con elementos específicos como fuentes a dos alturas y dispensadores».