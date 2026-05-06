Urbanismo
Carril verá humanizadas las calles Esperanza y Lucena con un proyecto de 416.800 euros
El proyecto municipal, financiado por la Diputación, prevé una inversión de 416.800 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses
El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa acometerá en los próximos meses la humanización de la calle Esperanza y la travesía Lucena, en Carril. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento en respuesta a una petición vecinal y financiado con los fondos de la Diputación que le corresponden al Concello, saldrán a licitación en breve y la previsión es que las obras estén concluidas a principios de 2027.
Así lo anuncaron este miércoles en la calle el alcalde, Alberto Varela, y el diputado provincial Javier Tourís. La actuación que se va a llevar a cabo está presupuestada en 416.800 euros y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.
Se trata de un proyecto redactado por el arquitecto Juan Villanueva que cumple con los requisitos esenciales marcados por el ejecutivo local: incluir la revisión y renovación de las redes de servicios básicos, instalar las canalizaciones para soterrar los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones y acondicionar la superficie con una estética acorde a la entorno y bajo criterios de accesibilidad.
La siguiente obra en Carril será la humanización de Aduana y Cruz
Así, el diseño para la calle Esperanza y la travesía Lucena mantendrá la imagen que tiene la del Carmen, con la que conecta: serán vías de plataforma única y de prioridad peatonal pavimentadas con losas de granito. Además, se creará una pequeña zona de encuentro con bancos y elementos verdes en la parte más ancha de la vía y se renovará la iluminación pública. También se proyectan recogidas de bajantes en las medianeras de los edificios para evitar que el agua vaya a la calle.
Varela anunció que después de esta obra se acometerá la humanización de las calles Aduana y Cruz, que el Ayuntamiento financiará por cuenta propia y con una aportación de fondos europeos tras negarse la Diputación a incluir la obra en el Plan Extra, como solicitara Ravella, por supuestos errores en el proyecto municipal. El importe de esta última actuación asciende a 931.000 euros, de los que la administración local pondrá los 548.000 denegados por el organismo provincial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Una vecina de Vilagarcía ruega al Concello que le devuelvan la luz natural a su vivienda
- Propietarios de A Toxa buscan restringir el acceso a la isla ante la «invasión» de turistas
- Granizada y tromba de agua en O Salnés: anegamientos y el rescate de dos conductores en Ribadumia
- A Toxa: decenas de locales vacíos a precios de 800 a 3.000 euros el metro cuadrado
- La farmacia García Trinidad despide a Ángel Cardalda, un pilar durante 48 años de dedicación
- El alcalde de O Grove insiste en regular la presencia de autocaravanas antes del verano
- El granizo arrasa viñedos y compromete cosechas en la ribera del Umia, entre Ribadumia y Cambados