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El BNG de O Grove critica a la Xunta: «Permite un nuevo camping, pero ignora el colapso de la EDAR»

Tacha de «incoherente» al gobierno gallego por «no contribuir a la mejora de infraestructuras públicas»

Parcela donde se ubicará el nuevo camping de O Grove.

Parcela donde se ubicará el nuevo camping de O Grove.

Lucía Romero

O Grove

El BNG de O Grove critica a la Xunta por dar luz verde inicial a un nuevo camping en San Vicente, pero «luego no contribuye a la mejora de las infraestructuras básicas». Su portavoz, Anselmo Noia, recuerda que este proyecto, que contempla medio centenar de plazas para autocaravanas y tiendas, se conectará a servicios públicos como el del saneamiento, cuando la EDAR de la zona «presenta una seria situación de colapso en verano y lo ignora». De hecho, asegura que ya se negaron iniciativas de ampliación de otros «precisamente por la falta de capacidad en el saneamiento».

También al abastecimiento de agua, que ya actualmente «se pone al límite en temporada alta», añadió, recordando las continúas roturas de la tubería de A Lanzada. Pero también le preocupa la «ocupación humana, que agravará la saturación de los espacios y recursos naturales en una zona especialmente sensible». Así, tacha de «incoherente» a la Xunta, pues «no contribuye a mejorar las infraestructuras básicas y permite e incluso favorece actuaciones que incrementan la presión turística».

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