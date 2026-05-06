El BNG de Valga acusa al alcalde de arrebatar funciones del pleno para evitar fiscalizar licitaciones

El BNG de Valga acusa al alcalde de «arrebatar» funciones que competen al pleno para «evitar la fiscalización» de las licitaciones que viene realizando su grupo, especialmente en el caso de Porto Piñeiro. Un proyecto en el que, con la nueva fase, se habrán invertido más de tres millones de euros, un importe «repartido en varias licitaciones y la empresa adjudicataria siempre es la misma», destacan los nacionalistas. En su opinión, no es casual e indica que se han ido licitando proyectos «independientes, pero interconectados entre sí y que hacen casi imposible que otra empresa se pueda presentar», lamentan.

Su portavoz, Fran Devesa, indica que en el último pleno, el del 23 de abril, el gobierno local llevó delegar «competencias propias del pleno» en José María Bello Maneiro para la contratación de más obras para esta iniciativa. Relata que preguntaron al regidor y al secretario «si cumplía con la legislación», pero «no dieron respuesta». No obstante, le parece «un retroceso democráctico y un ataque directo a la pluralidad política» que representa el pleno de la Corporación porque «quieren evitarse la fiscalización que realiza el BNG (...) tras constantes irregularidades e incumplimientos en las licitaciones», aseguran.