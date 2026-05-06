El atún rojo de las almadrabas, listo para su ronqueo en Vilagarcía

La empresa Novomar Arousa, especializada en la distribución en Galicia del atún rojo que se captura en las milenarias almadrabas gaditanas, promueve el domingo una nueva exhibición con el proceso de despiezado de este pez salvaje que popularmente se conoce como ronqueo.

Es una demostración que incluye la degustación de diferentes platos maridados con distintos vinos de Rías Baixas, toda vez que entre los colaboradores se encuentra Bodegas Martín Códax.

También participan en el ronqueo de Novomar Arousa el Concello de Vilagarcía y firmas como Conservas Los Peperetes y el restaurante vinoteca La Baldosa.

Manuel Méndez

La cita es en la plaza de abastos, en la que se adquirirán muchos de los productos que acompañarán al atún rojo a saborear el domingo, un ejemplar de unos 200 kilos de peso que podrán saborear los afortunados que puedan conseguir a tiempo su entrada, para lo cual pueden contactar con los organizadores a través del correo electrónico novomararousa@gmail.com.

Con este ronqueo, similar a otros desplegados en la temporada de las almadrabas de 2025, la empresa Novomar Arousa, representada por Ana Chaves Otero, insiste en la promoción en Galicia del preciado túnido, capturado en aguas del Estrecho con la técnica japonesa conocida como «Ikejime», que garantiza la máxima calidad del producto y reduce el sufrimiento animal.