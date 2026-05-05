La Xunta impulsa el emprendimiento femenino en Vilagarcía

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó en Vilagarcía las instalaciones de Gemini Arousa y Que Bonito Vilagarcía, dos empresas beneficiarias del programa Emega de fomento del emprendimiento femenino. Los establecimientos recibieron ayudas de 19.000 y 16.000 euros, respectivamente, dentro de una línea autonómica orientada a facilitar la creación y consolidación de negocios liderados por mujeres.

Las subvenciones permitieron apoyar la actividad de ambas firmas mediante la contratación de una persona por cuenta propia y otra por cuenta ajena con carácter indefinido en cada una de ellas. La Xunta destaca que este tipo de programas contribuyen a generar empleo estable, reforzar el tejido empresarial local y avanzar en la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y económico.

La presencia de estas dos firmas vilagarcianas entre las beneficiarias permite visibilizar el papel creciente de las emprendedoras en la economía local y la utilidad de las ayudas públicas para transformar proyectos en actividad estable.

Durante la visita, Reguera puso en valor la importancia de respaldar «el talento emprendedor de las mujeres» y de acompañar proyectos que nacen con vocación de permanencia. La convocatoria del programa Emega se resolvió en noviembre de 2025 y permitió apoyar a más de 400 iniciativas empresariales en toda Galicia, con una inversión global superior a los 5 millones de euros.

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El programa Emega está impulsado por la Xunta de Galicia con el objetivo de favorecer el emprendimiento femenino, la puesta en marcha de nuevos negocios, la creación de empleo y el fortalecimiento de los proyectos empresariales promovidos por mujeres en la comunidad.