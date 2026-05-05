Promoción económica
La Xunta impulsa el emprendimiento femenino en Vilagarcía
Agustín Reguera visita Gemini Arousa y Que Bonito, dos empresas beneficiarias del programa Emega | Los negocios recibieron ayudas de 19.000 y 16.000 euros para favorecer su puesta en marcha y consolidación
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó en Vilagarcía las instalaciones de Gemini Arousa y Que Bonito Vilagarcía, dos empresas beneficiarias del programa Emega de fomento del emprendimiento femenino. Los establecimientos recibieron ayudas de 19.000 y 16.000 euros, respectivamente, dentro de una línea autonómica orientada a facilitar la creación y consolidación de negocios liderados por mujeres.
Las subvenciones permitieron apoyar la actividad de ambas firmas mediante la contratación de una persona por cuenta propia y otra por cuenta ajena con carácter indefinido en cada una de ellas. La Xunta destaca que este tipo de programas contribuyen a generar empleo estable, reforzar el tejido empresarial local y avanzar en la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y económico.
La presencia de estas dos firmas vilagarcianas entre las beneficiarias permite visibilizar el papel creciente de las emprendedoras en la economía local y la utilidad de las ayudas públicas para transformar proyectos en actividad estable.
Durante la visita, Reguera puso en valor la importancia de respaldar «el talento emprendedor de las mujeres» y de acompañar proyectos que nacen con vocación de permanencia. La convocatoria del programa Emega se resolvió en noviembre de 2025 y permitió apoyar a más de 400 iniciativas empresariales en toda Galicia, con una inversión global superior a los 5 millones de euros.
El programa Emega está impulsado por la Xunta de Galicia con el objetivo de favorecer el emprendimiento femenino, la puesta en marcha de nuevos negocios, la creación de empleo y el fortalecimiento de los proyectos empresariales promovidos por mujeres en la comunidad.
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