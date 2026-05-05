Gastronomía
La xarda vuelve a la mesa en «Cociña da Ría»
Xoanqui Ameixeiras protagoniza este jueves un nuevo taller gastronómico en la Praza de Abastos
La xarda será la protagonista del nuevo obradoiro de «Cociña da ría», que regresará este jueves, 7 de mayo, a la Praza de Abastos de Vilagarcía. Xoanqui Ameixeiras explicará diferentes formas de preparar este pescado azul de temporada, muy apreciado en Galicia, a partir de las 11.30 horas en la zona gastronómica del mercado, situada en el primer andar. La asistencia será libre y gratuita, aunque se recomienda confirmar plaza a través de ticket.vilagarcia.gal.
La actividad forma parte del programa «O calendario da ría na túa mesa», organizado por la Concellería de Turismo con financiación del GALP. Su objetivo es poner en valor la cultura marinera, la gastronomía ligada al sector pesquero y la cocina de proximidad, además de dinamizar la Praza de Abastos y promocionar los productos que se pueden encontrar en sus puestos.
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Propietarios de A Toxa buscan restringir el acceso a la isla ante la «invasión» de turistas
- Granizada y tromba de agua en O Salnés: anegamientos y el rescate de dos conductores en Ribadumia
- A Toxa: decenas de locales vacíos a precios de 800 a 3.000 euros el metro cuadrado
- Los juzgados subastan pisos, plazas de garaje y fincas en O Salnés
- El Concello de O Grove abre una consulta popular sobre la nueva ordenanza de autocaravanas
- La farmacia García Trinidad despide a Ángel Cardalda, un pilar durante 48 años de dedicación
- El alcalde de O Grove insiste en regular la presencia de autocaravanas antes del verano