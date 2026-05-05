La xarda vuelve a la mesa en «Cociña da Ría»

La xarda será la protagonista del nuevo obradoiro de «Cociña da ría», que regresará este jueves, 7 de mayo, a la Praza de Abastos de Vilagarcía. Xoanqui Ameixeiras explicará diferentes formas de preparar este pescado azul de temporada, muy apreciado en Galicia, a partir de las 11.30 horas en la zona gastronómica del mercado, situada en el primer andar. La asistencia será libre y gratuita, aunque se recomienda confirmar plaza a través de ticket.vilagarcia.gal.

La actividad forma parte del programa «O calendario da ría na túa mesa», organizado por la Concellería de Turismo con financiación del GALP. Su objetivo es poner en valor la cultura marinera, la gastronomía ligada al sector pesquero y la cocina de proximidad, además de dinamizar la Praza de Abastos y promocionar los productos que se pueden encontrar en sus puestos.