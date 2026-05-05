Vilagarcía, A Illa y el puerto de Pedras Negras renuevan sus banderas azules

Los municipios de Vilagarcía y A Illa tendrán este verano cuatro banderas azules en otras tantas playas. Así lo anunció ayer este martes la Asociación para la Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que hizo pública la relación de los arenales españoles que podrán lucir este distintivo durante la próxima temporada de baño. En el caso de Vilagarcía de Arousa, las playas que ostentarán esta bandera son las de O Campanario, en la parroquia de Bamio, y la de A Compostela, que es la continuación de la playa urbana de A Concha. A Illa de Arousa, por su parte, podrá presumir una vez más de tener la bandera azul en Area da Secada y en Bao-Camaxe.

Son, en todo caso, las mismas playas que ya cuentan con este distintivo desde hace años. Vilagarcía también tuvo en el pasado bandera azul en la playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán, pero la perdió hace tiempo y no ha logrado recuperarla pese a las protestas de los vecinos de la localidad, que piden una regeneración integral de la playa.

O Grove tampoco participa este año al apartarse voluntariamente en su día de este distintivo que concede Adeac. El municipio de Sanxenxo, por su parte, tendrá dieciocho banderas azules al sumar una nueva, la de Pampaído, lo que lo convierte una vez más en el ayuntamiento con más banderas azules de España.

El PP ataca a Cacabelos por perder la ayuda para socorristas El PP de O Grove emitió un duro comunicado contra el alcalde, José Cacabelos, después de que el Concello haya perdido la ayuda de la Xunta de Galicia para la contratación de socorristas porque el Ayuntamiento no la solicitó. El PP cree que este hecho es una demostración más de que, «estamos ante un gobierno cansado, sin ganas, que va arrastrando los pies y al que este mandato se le está haciendo eterno». La portavoz, Carolina Otero, lamenta la pérdida del dinero.

Las de Sanxenxo que repiten son las de A Lapa, Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora de Lanzada, O Espiñeiro, A Lanzada, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar. La bandera azul es un distintivo que avala la calidad del agua de un arenal y de los servicios, entre ellos la posibilidad de contar con vigilancia de socorristas.

Puertos deportivos

Asimismo, Adeac ha concedido la bandera azul a seis puertos deportivos y clubes náuticos de la provincia de Pontevedra, la mayoría de ellos ubicados en O Salnés. Se trata de los clubes náuticos de Portonovo y Sanxenxo, y de los puertos deportivos Juan Carlos I, también de Sanxenxo, y Pedras Negras, del Concello de O Grove.

La concesión de estos sellos acredita la calidad del agua de los arenales de O Salnés. A finales de la pasada temporada de baño, la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia hizo públicas las calificaciones del agua de las zonas de baño, y puso la máxima nota («excelente») al 93 por ciento de las mismas.

En concreto, entre los municipios de O Salnés y Ullán suman 73 zonas de baño controladas por la Xunta (en realidad, hay muchas más, pero los técnicos de Sanidade no las visitan porque no lo solicitan los Concellos), y al término de la pasada campaña estival, 68 de ellas han obtenido la máxima nota, que es «excelente».

Noticias relacionadas

En el conjunto de Galicia, tendrá este año 118 playas con el sello de Adeac, 10 más que el año pasado, por lo que se consolida como la tercera comunidad autónomas con más arenales galardonados.