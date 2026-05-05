Vilagarcía consuma su advertencia y denuncia a la Diputación por el Plan Extra

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa presentará finalmente un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Diputación de Pontevedra de excluir al Ayuntamiento arousano de las subvenciones del Plan Extra de este año. La administración local ha contratado a la firma Baltar Abogados y Asesores Tributarios, con sede en Vigo, para que inicie el proceso judicial, que costará a las arcas municipales un mínimo de unos 18.000 mil euros.

La Diputación de Pontevedra excluyó en su momento al Ayuntamiento de Vilagarcía de las subvenciones del Plan Extraordinario de Infraestructuras (Plan Extra), alegando que presentó un proyecto con varias deficiencias, y que estas no fueron resueltas.

El Concello, sin embargo, consideró que la decisión tenía cierto grado de arbitrariedad y que su finalidad era dañar al gobierno local socialista con vistas a las elecciones municipales de 2027. Por ello, anunció un recurso contencioso administrativo contra la Diputación, que ahora será realidad.

Baltar Abogados y Asesores Tributarios ya es la empresa que lleva el contrato de asistencia y defensa jurídica en los procesos contenciosos administrativos del Ayuntamiento. Pero en dicho contrato no se contempla la interposición de recursos por parte del Concello, sino que cubre la defensa jurídica que recibiría el Ayuntamiento frente a las demandas interpuestas contra la administración.

Por ese motivo, Ravella ha tenido ahora que formalizar un nuevo contrato, que asciende a unos 18.000 euros. El coste de la operación judicial terminará siendo, sin embargo, más elevado, dado que el Concello también deberá costear el servicio de un procurador y, llegado el caso, podría enfrentarse al pago de las costas.

En el presupuesto presentado por el despacho de abogados a Ravella, 1.990 euros se corresponden a la presentación del escrito de interposición del recurso; 9.000 con la presentación del escrito de demanda; y 4.000 por la elaboración del documento de conclusiones.

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