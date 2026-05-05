Guerra institucional
Vilagarcía consuma su advertencia y denuncia a la Diputación por el Plan Extra
El Ayuntamiento contrata a un despacho de abogados para luchar por los 550.000 euros de la calle Aduana
El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa presentará finalmente un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Diputación de Pontevedra de excluir al Ayuntamiento arousano de las subvenciones del Plan Extra de este año. La administración local ha contratado a la firma Baltar Abogados y Asesores Tributarios, con sede en Vigo, para que inicie el proceso judicial, que costará a las arcas municipales un mínimo de unos 18.000 mil euros.
La Diputación de Pontevedra excluyó en su momento al Ayuntamiento de Vilagarcía de las subvenciones del Plan Extraordinario de Infraestructuras (Plan Extra), alegando que presentó un proyecto con varias deficiencias, y que estas no fueron resueltas.
El Concello, sin embargo, consideró que la decisión tenía cierto grado de arbitrariedad y que su finalidad era dañar al gobierno local socialista con vistas a las elecciones municipales de 2027. Por ello, anunció un recurso contencioso administrativo contra la Diputación, que ahora será realidad.
Baltar Abogados y Asesores Tributarios ya es la empresa que lleva el contrato de asistencia y defensa jurídica en los procesos contenciosos administrativos del Ayuntamiento. Pero en dicho contrato no se contempla la interposición de recursos por parte del Concello, sino que cubre la defensa jurídica que recibiría el Ayuntamiento frente a las demandas interpuestas contra la administración.
Por ese motivo, Ravella ha tenido ahora que formalizar un nuevo contrato, que asciende a unos 18.000 euros. El coste de la operación judicial terminará siendo, sin embargo, más elevado, dado que el Concello también deberá costear el servicio de un procurador y, llegado el caso, podría enfrentarse al pago de las costas.
En el presupuesto presentado por el despacho de abogados a Ravella, 1.990 euros se corresponden a la presentación del escrito de interposición del recurso; 9.000 con la presentación del escrito de demanda; y 4.000 por la elaboración del documento de conclusiones.
Vilagarcía de Arousa perdió una subvención de 550.000 euros para la reforma de la calle Aduana, en Carril, al quedar excluida del Plan Extra provincial. El Concello anunció en su momento tanto el recurso judicial como que acometería igual la obra, solo que con medios propios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Propietarios de A Toxa buscan restringir el acceso a la isla ante la «invasión» de turistas
- Granizada y tromba de agua en O Salnés: anegamientos y el rescate de dos conductores en Ribadumia
- A Toxa: decenas de locales vacíos a precios de 800 a 3.000 euros el metro cuadrado
- Los juzgados subastan pisos, plazas de garaje y fincas en O Salnés
- El Concello de O Grove abre una consulta popular sobre la nueva ordenanza de autocaravanas
- La farmacia García Trinidad despide a Ángel Cardalda, un pilar durante 48 años de dedicación
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso