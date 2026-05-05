Vilagarcía acoge una marcha por el convenio del sector del metal

Los tres sindicatos mayoritarios han convocado seis jornadas de huelga en el sector del metal, así como una serie de movilizaciones. Una de ellas será en Vilagarcía de Arousa, mañana jueves.

Consiste en una marcha que saldrá a las 12 del mediodía desde la rotonda de As Carolinas, y que cruzará toda la ciudad para terminar en la rotonda de O Ramal. Los sindicatos se quejan de que la patronal está asumiendo una postura inmovilista en las negociaciones del convenio colectivo, por lo que han convocado seis jornadas de huelga. La primera será mañana, día 7.

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Los sindicatos reclaman mejoras salariales, la reducción de jornada y establecer límites a la subcontratación.