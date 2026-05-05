Vilagarcía abre sus puertas al fútbol sin barreras

Vilagarcía presentó una de esas jornadas en las que el fútbol va mucho más allá del marcador. El campo de Berdón acogerá la segunda parada de A Nosa Champions Fútbol, la competición inclusiva impulsada por la Real Federación Gallega de Fútbol y dirigida a personas con discapacidad intelectual. La cita, que en esta edición duplica el número de equipos participantes, convierte al Vilagarcía en anfitrión de un proyecto que pretende demostrar que el deporte también es una herramienta para derribar barreras sociales. La competición arrancó en Ourense y tiene a Vilagarcía como una de sus sedes destacadas.

El protagonismo local recae en un Vilagarcía SD que ha trabajado durante meses para poner en marcha su equipo inclusivo. Ángel Cardalda, responsable del conjunto anfitrión, recordó el camino recorrido desde septiembre, con visitas a numerosas asociaciones, incluso a Ambar de Ribeira, para dar forma a una idea que en diciembre parecía muy difícil. «Poco a poco juntamos a 18 fenómenos», explicó, antes de subrayar el papel de Marcelino como impulsor de una iniciativa que tuvo su primer gran ensayo en Ourense, donde «todo salió a pedir de boca». Cardalda también agradeció el respaldo del patrocinador y el apoyo recibido para que el proyecto echase a andar.

La filosofía de A Nosa Champions no se mide en goles, sino en participación, convivencia y normalización. La propia competición está concebida sin carácter competitivo, con el objetivo de que todos los jugadores puedan disfrutar del fútbol en un contexto adaptado. En esta segunda edición participan clubes como Racing de Ferrol, Deportivo, Celta, CD Lugo, Racing Villalbés, SR Calo, Pabellón Ourense y Vilagarcía SD, entre otros, dentro de una propuesta que busca ampliar la presencia del deporte inclusivo en Galicia. Además, una de las novedades es que servirá para configurar la Selección Gallega Genuine que representará a Galicia en el Campeonato de España de fútbol playa.

Las autoridades dieron la enhorabuena a jugadores y club del Vilagarcía. / Iñaki Abella

En la presentación del evento, Blanca García Señoráns, en representación de la Xunta, felicitó al Concello por acoger «un acto de inclusión» y defendió que el deporte es «una de las mejores recetas para la salud». En su intervención incidió en que esta cita supone una oportunidad para eliminar barreras sociales en Vilagarcía y en la comarca, y destacó la importancia de organizarla con la colaboración de las instituciones y de la Federación Gallega de Fútbol. «Esto es un éxito para todos, donde todo el mundo puede participar y disfrutar», señaló, antes de lanzar un mensaje directo a los jugadores: «Todos sois unos campeones, nadie pierde y todos sois los mayores campeones».

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Desde la RFGF, Pablo Prieto puso en valor el apoyo logístico y organizativo del club local y situó A Nosa Champions como uno de los grandes proyectos de la Federación, una competición que incluye «a todo el mundo en el fútbol». El alcalde, Alberto Varela, agradeció al Vilagarcía SD que no desistiese en el intento y extendió el reconocimiento a la Federación, a las familias y a todos los jugadores. Entre las muchas actividades que se celebran en la ciudad, esta tiene un carácter especial: demostrar que el fútbol no puede quedar al margen de la inclusión.